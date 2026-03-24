বগুড়ায় ছুরিকাঘাতে বিএনপি কর্মী খুন

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে আরিফুল ইসলাম মুন্না (৫১) নামের এক বিএনপি কর্মী খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। টাকা লেনদেন-সংক্রান্ত মামলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এ খুনের ঘটনা ঘটে। গতকাল সোমবার (২৩ মার্চ) রাত সোয়া ১২টার দিকে বগুড়া শহরতলির ফাঁপোড় খন্দকারপাড়ায় খুনের এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আরিফুল ইসলাম মুন্না ফাঁপোড় খন্দকারপাড়ার মৃত ডা. ইয়াছিন আলীর ছেলে এবং ফাঁপোড় ইউনিয়ন বিএনপির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ফাঁপোড় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মুন্নার স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমিন জানান, রাতে ছেলের জন্য রুটি কিনতে ফাঁপোড় স্কুলের পাশে দোকানে যান মুন্না। সেখান থেকে ফেরার পথে পাঁচ-ছয়জন তাঁকে ঘিরে ধরে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় মুন্না দৌঁড়ে বড় ভাই মাহিদুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা জানালে তাঁকে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে রাত ১টার দিকে তিনি মারা যান।

বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজ আনাম বলেন, ‘খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত আব্দুল সায়েম ও তাঁর পরিবারের লোকজন ঘটনার পরপরই পালিয়ে গেছে। সায়েমকে ধরতে অভিযান চলছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা করা হয়নি।’

