নারায়ণগঞ্জে লাঙ্গলবন্দ সেতু সংস্কারকাজ শুরু, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ সেতুর সংস্কারকাজের কারণে ধীরগতিতে গাড়ি চলায় ঢাকামুখী লেনের প্রায় ৮ কিলোমিটার অংশজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও পরিবহনচালকেরা। আজ সোমবার (১৮ মে) সকাল থেকে সড়ক বিভাগ সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ঢালাইয়ের কাজ শুরু করায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আজ লাঙ্গলবন্দ সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ঢালাইয়ের কাজের সুবিধার্থে ঢাকামুখী লেনের একটি অংশ বন্ধ রেখে এক লেন দিয়ে যান চলাচল করানো হচ্ছে। ফলে অত্যন্ত ধীরগতিতে যানবাহন চলাচল করছে। এতে যানজট সোনারগাঁ ছাড়িয়ে মেঘনা সেতুও ছাড়িয়ে যায়। আজ বিকেল ৫টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি দেখা যায়।
তিশা পরিবহনের চালক মনির হোসেন বলেন, ‘এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। সংস্কারকাজ করার আগে বিকল্প ব্যবস্থা করলে আমাদের জন্য ভালো হতো। ১৫ মিনিটের সড়ক পার হতে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় লাগছে।’
যাত্রী সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘যেখানে ১০ মিনিটে যাওয়ার কথা, সেখানে এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। সময়মতো পৌঁছানো যাবে না। আগে থেকে বিকল্প ব্যবস্থা নিলে দুর্ভোগ কম হতো।’
ট্রাকচালক আব্দুল আলী বলেন, মেঘনা টোল প্লাজা থেকে ঢাকামুখী লেনে আস্তে আস্তে গাড়ি চলাচল করছে। দেড় ঘণ্টা বসে থেকে মেঘনা ব্রিজ পার হতে হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে এই পথ যেতে ৮ থেকে ১০ মিনিট লাগে।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম শেখ বলেন, ‘লাঙ্গলবন্দ সেতুর সংস্কারকাজ চলায় সকাল থেকে ধীরগতিতে যানবাহন চলাচল করছে। সেতুর একটি লেনের সংস্কারকাজ করায় অন্য একটি লেন দিয়ে যান চলাচল করছে। ধীরগতিতে যান চলাচল করায় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে ৮ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়েছে। মহাসড়কের হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে। আশা করছি, রাতে যানজট স্বাভাবিক হবে।’
নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম বলেন, সেতুর সংস্কারকাজ শেষ হতে বুধবার পর্যন্ত সময় লাগবে। ঢাকামুখী লেনের সংস্কারকাজ আজকে শেষ হবে। এখন চট্টগ্রামমুখী লেনের সংস্কারকাজ চলছে। ইতিমধ্যে ঢাকামুখী দুটি লেন খুলে দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন (ইসি) বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (আরএফইডি) ২০২৬-২৭ মেয়াদে দায়িত্ব নিল সভাপতি কাজী এমাদ উদ্দীন জেবেল ও সাধারণ সম্পাদক ইকরাম-উদ দৌলার নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত কমিটি।১২ মিনিট আগে
বরিশালে শিশুদের মধ্যে হামের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসায় রোগীর চাপ বেড়েছে শেবাচিম হাসপাতাল ও বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে। অথচ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। রোগীদের উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।২৩ মিনিট আগে
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পথযাত্রায় এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বৈষম্য দূর করতে হবে। তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।৪১ মিনিট আগে
বগুড়ায় ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মহত্যা করা ব্যবসায়ী রাহুল যাদবের ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্ত্রী, স্ত্রীর বর্তমান স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে