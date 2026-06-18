যুবদল নেতাকে পেটানোয় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার অব্যাহতি

বগুড়ায় যুবদল নেতাকে লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে আহত করার ঘটনায় বগুড়া সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম বাপ্পীকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সন্ধ্যায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের দপ্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সুমন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, বগুড়া মহানগরের নিশিন্দারা উত্তরপাড়ায় বিরোধীয় জমিতে বাড়ি নির্মাণকে কেন্দ্র করে গত বুধবার বেলা তিনটার দিকে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শাহ আলম বাপ্পীর নেতৃত্বে বগুড়া মহানগর যুবদলের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আইনুল শেখের উপর হামলা করা হয়। এ সময় যুবদল নেতাকে লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়।
বিষয়টির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ভিডিওতে দেখা যায় শাহ আলম বাপ্পী ধারালো অস্ত্র হাতে যুবদল নেতাকে কোপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তার অপর এক সহযোগী লোহার পাইপ দিয়ে যুবদল নেতা আইনুল শেখকে পেটাচ্ছেন।
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