Ajker Patrika
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মেহেরপুর

এসএসসি পরীক্ষায় পরপর দুবার অকৃতকার্য, গাংনীতে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৬, ১২: ২১
এসএসসি পরীক্ষায় পরপর দুবার অকৃতকার্য, গাংনীতে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা
আত্মহত্যার খবর পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা রামিদুজ্জামান টুটুলের বাড়িতে ভিড় জমায়। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে এসএসসি পরীক্ষায় পরপর দুবার অকৃতকার্য হওয়ার পর রামিদুজ্জামান টুটুল (১৭) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কোদাইলকাঠি গ্রামের নিজ বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত রামিদুজ্জামান টুটুল কোদাইলকাঠি গ্রামের ইমরাত শ্রমিক মিন্টু মিয়ার ছেলে। সে পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার খলিশাকুণ্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রামিদুজ্জামান টুটুল এসএসসি পরীক্ষায় পরপর দুবার ইংরেজি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। এ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে বকাঝকা করেন। এর পর থেকেই সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি।

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, টুটুল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধে জড়াত। এ নিয়ে পরিবারে প্রায়ই অশান্তি হতো।

স্থানীয় বাসিন্দা সোহাগ আহমেদ বলেন, ‘কয়েক দিন আগে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। এতে টুটুল অকৃতকার্য হয়। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন তাকে বকাঝকা করেছিলেন বলে জানা গেছে। পরে তার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।’ তিনি বলেন, ‘পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া জীবনের শেষ নয়। অনেকে দুই-তিনবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও পরে সফল হয়েছে। তাই কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো ফল করতে না পারলে তাকে হতাশ না হয়ে আবার চেষ্টা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘আত্মহত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীখুলনা বিভাগএসএসসি পরীক্ষাআত্মহত্যা
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