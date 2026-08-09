Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ১১: ১৭
বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২
বগুড়া শহরতলীর ছিলিমপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে একটি ট্রাককে পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে পেছন থেকে আরেকটি ট্রাকে ধাক্কার ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

আজ রোববার (৯ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে বগুড়া শহরতলীর ছিলিমপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে ফ্লাইওভারসংলগ্ন ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বগুড়া শহরের ছিলিমপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ লাল মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, ছিলিমপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে ঢাকাগামী একটি ট্রাক বিকল হয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে ছিল। সকাল ৮টার দিকে আরেকটি ঢাকাগামী ট্রাক সেটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের ট্রাকটির কেবিন দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক-হেলপারসহ চারজন ভেতরে আটকা পড়েন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কেবিন কেটে চারজনকে উদ্ধার করেন। তবে এরই মধ্যে কেবিনে আটকা অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত দুজনকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতদের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

বগুড়াদুর্ঘটনানিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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