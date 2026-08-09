জীবননগর সীমান্তে তিনজনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা, বিজিবির বাধায় ব্যর্থ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে তিনজনকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির তৎপরতায় তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত ৩টা ১০ মিনিটের দিকে জীবননগর উপজেলার মাধবখালী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ফাঁড়ির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার ৭০/২-এস ও ৭০/২-এম সীমান্ত খুঁটির মধ্যবর্তী গেট দিয়ে ওই তিনজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ ও দুজন নারী ছিলেন।
মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজিবি জানায়, প্রতিপক্ষ ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মেতেরী শিবিরের সদস্যরা ওই তিনজনকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে প্রবেশের আগেই মাধবখালী সীমান্ত ফাঁড়ির টহল দলের নজরে পড়েন তাঁরা। পরে বিজিবির সদস্যরা সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে তাঁদের বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেন।
বিজিবির বাধার মুখে ওই তিনজন শূন্যরেখা থেকে প্রায় ৪০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান নেন। বিজিবির সদস্যদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে ভোর ৫টা ২০ মিনিটের দিকে তাঁরা ভারতের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ফিরে যান।
পরে সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটের দিকে ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মেতেরী শিবিরের সদস্যরা সীমান্তের ৬৮/৫-এস বরাবর একটি গেট খুলে তাঁদের ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যান।
মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) জানিয়েছে, সীমান্ত সুরক্ষা, অবৈধভাবে মানুষ ঠেলে পাঠানো ও অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।
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