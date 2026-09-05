Ajker Patrika
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খুলনা

এসির ইনডোর থেকে আগুন, খুলনায় হোটেল কক্ষে অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
এসির ইনডোর থেকে আগুন, খুলনায় হোটেল কক্ষে অল্পের জন্য রক্ষা
খুলনার হোটেল টাইগার গার্ডেনের একটি কক্ষে আজ সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার হোটেল টাইগার গার্ডেনের একটি কক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটের দিকে হোটেলের পঞ্চম তলার দক্ষিণ পাশের একটি কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কক্ষে এসির ইনডোরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকাল ৯টা ৫ মিনিটের দিকে হোটেলের পঞ্চম তলার দক্ষিণ পাশের একটি কক্ষ থেকে আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সোনাডাঙ্গা থানায় জানানো হয়। পরে পুলিশ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে বয়রা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৌনে ১০টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সোনাডাঙ্গা থানার এসআই আমজাদ বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসি। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আগুন নেভানোর কাজ করি। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পঞ্চম তলার ওই কক্ষের ভাড়াটিয়ার একটি ব্যাগ আগুনে পুড়ে গেছে। এছাড়া আর কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’

খুলনা ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মাসুদ সরদার বলেন, সকাল ৯টা ১০ মিনিটের দিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়। পরে বয়রা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পৌনে ১০টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হোটেল কক্ষের এসির ইনডোর থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।’

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