ভোলা প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-১ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন।
আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে গোলাম নবী আলমগীর রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শামীম রহমানের কাছে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জানান।
এর ফলে আসনটিতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের একমাত্র প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই আসন থেকে তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
গোলাম নবী আলমগীরের আইনজীবী ও জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আমিরুল ইসলাম বাছেত আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিশেষ অনুরোধে দলের ভোলা জেলা কমিটির আহ্বায়ক গোলাম নবী আলমগীর তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।
ভোলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শামীম রহমান বলেন, বিএনপি প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর আজ বিকেলে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ভোলা-১ আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। যাচাই-বাছাইয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আকবর হোসাইন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. রফিজুল হোসেনের প্রার্থিতা বাতিল হয়।
বর্তমানে আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. ওবায়দুর রহমান, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. আইনুর রহমান জুয়েল, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান ও ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আশ্রাফ আলী ভোটের মাঠে রয়েছেন।
