Ajker Patrika
ভোলা

শ্রমিক সংঘর্ষে ভোলায় ৫ ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগ

ভোলা প্রতিনিধি 
শ্রমিক সংঘর্ষে ভোলায় ৫ ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগ
শ্রমিক সংঘর্ষে ভোলায় পাঁচ ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার চরফ্যাশনে শ্রমিক সংঘর্ষের জেরে আঞ্চলিক মহাসড়কে পাঁচ ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ ছিল। যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার শ্রমিকদের মধ্যে দফায় দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আকস্মিক এই ধর্মঘটে জেলার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে যাতায়াতকারী হাজারো যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন। পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে বাস চলাচল শুরু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরের দিকে চরফ্যাশন সরকারি টাফনাল বারেট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে বাস ও অটোরিকশার শ্রমিকদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়।

একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার প্রতিবাদে দুপুরে বাসশ্রমিকেরা ভোলা সদরের বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে সড়ক থেকে বাস সরানো হলেও শ্রমিকেরা বাস চলাচল বন্ধ করে দেন।

বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাটে ও বাসস্ট্যান্ডে আটকা পড়েন কয়েক শ যাত্রী। হঠাৎ বাস চলাচল বন্ধ এবং কিছুদিন পরপর এভাবে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার শ্রমিকদের সংঘর্ষের জেরে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাধারণ যাত্রীরা।

এ বিষয়ে ভোলা বাস ও মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মন্নান জানান, তাঁদের বাসশ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ভোলা-চরফ্যাশন রুটের বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশার শ্রমিকদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে।

আব্দুল মন্নান বলেন, ‘কয়েক দিন পরপর সিএনজিচালিত অটোরিকশার শ্রমিকেরা কারণে-অকারণে আমাদের লোকজনের ওপর হামলা করে।’ এর সুষ্ঠু সমাধানের দাবি জানান তিনি।

তবে, জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলুর রহমান বাচ্চু মোল্লা বলেন, বিষয়টি নিয়ে মোটামুটি সমাধান হয়েছে। এখন বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ৩টার দিকে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বাসশ্রমিক ও বাস মালিক সমিতির কমিটির সমঝোতা শেষে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে বাস চলাচল ফের শুরু হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাভোলাবাসসংঘর্ষবরিশাল বিভাগজেলার খবরযাত্রীদুর্ভোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নৌ-পুলিশপ্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকে জেলগেটে বরণ করলেন বিএনপির এমপি

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

সম্পর্কিত

চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

জুলাই সনদ নিয়ে ক্ষমতাসীনদের কিছু অবস্থান সাংঘর্ষিক: গোলাম পরওয়ার

জুলাই সনদ নিয়ে ক্ষমতাসীনদের কিছু অবস্থান সাংঘর্ষিক: গোলাম পরওয়ার

ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে ও পরওয়ারকে হারানো হয়েছে: কৃষ্ণ নন্দী

ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে ও পরওয়ারকে হারানো হয়েছে: কৃষ্ণ নন্দী

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা