যানজটমুক্ত নতুন বাজার, বদলে যাচ্ছে ভোলা পৌরসভার দৃশ্যপট

শিমুল চৌধুরী, ভোলা
ভোলা পৌরসভার নতুন বাজার চত্বরে কদিন আগেও যত্রতত্র ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও সিএনজি দাঁড় করিয়ে রাখতেন চালকেরা। ফুটপাত দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা করছিলেন দখলদারেরা। এতে ওই এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দিত। ভোগান্তিতে পড়ত সাধারণ পথচারীরা; ঠিকমতো হাঁটারও সুযোগ ছিল না। এলাকার ব্যবসায়ীদেরও ব্যবসায় সমস্যা হচ্ছিল।
এই অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এখন দৃশ্যপট অনেকটা বদলে গেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম এলাকা নতুন বাজার চত্বর এখন বেশির ভাগ সময় থাকে যানজটমুক্ত। রাস্তার ওপর আর নেই যত্রতত্র অটোরিকশা বা সিএনজি। নেই ফুটপাত দখলদারদের দৌরাত্ম্য। আগের সেই যানজটপূর্ণ এলাকা যেন নতুন রূপে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শুধু নতুন বাজার নয়, বাংলা স্কুল মোড়, সদর রোড, যুগিরঘোলসহ শহরের বেশির ভাগ অংশ এখন অনেকটা যানজটমুক্ত।
সম্প্রতি পৌরসভায় নতুন ভিডিপি সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নতুন বাজার এলাকায় অটোরিকশা ও সিএনজি স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে। নিরলস পরিশ্রমে ভোলা পৌরসভাকে গুছিয়ে আনছেন পৌর প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান। তাঁর পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও বাস্তবায়নে বদলে যাচ্ছে একসময়ের অগোছালো পৌরসভা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, নতুন বাজার চত্বরে আগের মতো আর রাস্তার ওপর যত্রতত্র অটোরিকশা বা সিএনজি রাখা হচ্ছে না। ফুটপাতেও নেই হকারদের দোকান।
জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভোলা পৌরসভা ফুটপাত দখল আর যানজটের সমস্যায় ভুগছিল। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান গত বছরের ৯ অক্টোবর পৌর প্রশাসকের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। তিনি দায়িত্ব নিয়ে ফুটপাত দখলমুক্ত করেন, নতুন বাজারের নবনির্মিত মসজিদের সামনে নতুন অটোরিকশা স্ট্যান্ড স্থাপন করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। শহরকে পোস্টার-ব্যানার-ফেস্টুনমুক্ত করে পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার কাজ শুরু করেন। শহরের লাইটপোস্টে বসানো হয় নতুন লাইট। পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে স্থাপন করা হয়েছে নতুন ডাস্টবিন।
নতুন বাজার চত্বরে দায়িত্বরত ভিডিপি সদস্য মো. রাসেল বলেন, ‘আগে নতুন বাজার চত্বর, সদর রোড আর যুগিরঘোল এলাকায় তীব্র যানজট হতো। আমরা নিজেরাই বিরক্ত ছিলাম, পথচারীরাও অতিষ্ঠ ছিলেন। প্রশাসক স্যার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমরা সিরিয়াল ঠিক রেখে কাজ করছি। তাই আগের মতো আর যানজট হয় না। পথচারীরাও ঠিকমতো চলাচল করতে পারেন।’
স্থানীয় পথচারী মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস বলেন, ‘আগে অটোরিকশা যত্রতত্র রাখা আর ফুটপাত দখলের কারণে চলাচল করতে পারতাম না। প্রশাসক আসার পর অটোরিকশা স্ট্যান্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়েছে, এখন আর কোনো যানজট নেই। আমরা স্বস্তিতে চলাচল করতে পারি।’ তিনি এমন দৃশ্য বজায় রাখার আহ্বান জানান।
নতুন বাজারের মিতা স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী স্বপন কুমার দে বলেন, ‘আগে দোকানের সামনে যানজট লেগেই থাকত। ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারিনি। কিন্তু এখন ফুটপাত উচ্ছেদ এবং ভিডিপির শৃঙ্খলা আনার কারণে আর যানজট হয় না। ব্যবসাও ভালো হচ্ছে।’ ডিম ব্যবসায়ী মো. শাহজাহান ও চাল ব্যবসায়ী মো. ইলিয়াস বলেন, ‘শহরে যানজট কমে যাওয়ায় চলাচলে সমস্যা নেই। ব্যবসা করতেও অসুবিধা হচ্ছে না। শহরটা এখন অনেক সুন্দর।’
ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক মো. ইউছুফ বলেন, ‘আগে রাস্তায় গাড়ি চালাইতে খুব কষ্ট হইতো। এখন আর কষ্ট হয় না। আগের মতো লোকবলের অভাবও নেই। ট্রাফিকরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন।’ অটোরিকশাচালক মো. রুবেল বলেন, ‘আগে অটোরিকশা বা সিএনজির কোনো স্ট্যান্ড ছিল না। প্রশাসক এসে নতুন বাজার এলাকায় স্ট্যান্ড করে দিছেন। তাই আর আগের মতো যানজট হয় না।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভোলা পৌরসভার প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, নতুন বাজার, সদর রোড ও যুগিরঘোল এলাকায় দীর্ঘদিনের তীব্র যানজট সমাধানের জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে ৩০ জন ভিডিপি সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা নিয়মিত যানজট নিরসনে কাজ করছেন। এ ছাড়া নতুন বাজার এলাকায় পৌরসভার জায়গায় অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করে দখলমুক্ত করা হয়েছে এবং সেখানে সিএনজি ও অটোরিকশা স্ট্যান্ড করা হয়েছে। ফলে রাস্তার ওপরে যে কৃত্রিম যানজট তৈরি হতো, তা এখন নেই। পৌরবাসীর সহযোগিতা পেলে আরও উন্নত ভোলা গড়ার আশা প্রকাশ করেন এই কর্মকর্তা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নরসিংদীতে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে জেলার সদর ও পলাশ উপজেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে জেলাটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু এবং উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
আজ শুক্রবার জেলা প্রশাসন থেকে পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা চারজন এবং বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কিত হয়ে নামতে গিয়ে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) পাঠানো হয়েছে।
নিহত ৪ জনের পরিচয়
সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলিতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক শিশু হাফেজ ওমরকে (৮) মৃত ঘোষণা করেন, আর তার বাবা দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়ায় মাটির ঘর ধসে ৭৫ বছর বয়সী কাজেম আলী ভূইয়া চাপা পড়ে আহত হন এবং জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।
ডাংগা ইউনিয়নের ইসলামপাড়া নয়াপাড়ার বাসিন্দা নাসিরউদ্দিন (৬০) ভূমিকম্পের সময় ফসলী জমি থেকে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে আসার পথে রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান (স্থানীয়দের ভাষ্যমতে)।
শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের গাজকিতলা গ্রামের ফোরকান (৪০) ভূমিকম্পের সময় গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়; কিন্তু ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয়।
ক্ষয়ক্ষতি
১/ ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলেও দ্রুত ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তা নিয়ন্ত্রণে এনে বন্ধ করে দেয়। তবে, ভূ-কম্পনের ফলে সাবস্টেশনের বিপুল পরিমাণ পিটি (প্রোডাকশন ট্রান্সফরমার) ভেঙে পড়ে।
২/ ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার কারখানায় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিন মেশিনারিজ ভাইব্রেশনের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানার ইউরিয়া উৎপাদন সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে মেশিনারিজ চেকিং অপারেশন চলছে।
৩/ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউসহ শতাধিক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন জানিয়েছেন, ভূমিকম্প সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য জরুরি প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) কর্তৃপক্ষ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসার জন্য বিএমইউর সাধারণ জরুরি বিভাগে চারটি শয্যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনের আলোকে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এরই মধ্যে বিএমইউর নিউরোসার্জারি বিভাগ, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ এবং অ্যানেসথেসিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যানগণকে (বিভাগীয় প্রধান) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বিএমইউর পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. ইরতেকা রহমান জানান, সাধারণ জরুরি বিভাগে ইভিনিং শিফটে দায়িত্বে থাকবেন ডা. অমিত ও ডা. নুসরাত শারমিন।
এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানীসহ সারা দেশ। ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নরসিংদী।
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।
কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।
ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।
জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
