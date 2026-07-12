ভোলায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ: ১০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নকল করতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে একটি কেন্দ্রে হামলা, ভাঙচুর ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় চরফ্যাশন থানায় প্রায় ১০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সহকারী পুলিশ সুপার (চরফ্যাশন সার্কেল) মো. মেহেদী হাসান।
গতকাল শনিবার রাতে চরফ্যাশন ফাতেমা মতিন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব মো. মহিউদ্দিন বাদী হয়ে চরফ্যাশন থানায় মামলাটি দায়ের করেন। ওই দিন দুপুরে চরফ্যাশন উপজেলা শহরের ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ কেন্দ্রে হামলা, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাতেমা মতিন মহিলা মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে চলমান এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল চরফ্যাশন সরকারি কলেজের ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী। শনিবার তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পরীক্ষা ছিল।
সকালে পরীক্ষা শুরু হলে কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষে এমসিকিউ প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়। এমসিকিউ পরীক্ষা শেষ হওয়ার একপর্যায়ে কেন্দ্রটির ৩০৪ নম্বর কক্ষের পরীক্ষার্থীরা দাবি করেন, তাদের প্রশ্ন কমন পড়েনি।
এজাহারে বলা হয়, এরপর শিক্ষার্থীরা নকলের চেষ্টা করলে কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষকরা নকলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। একপর্যায়ে পরীক্ষার্থীরা নকল করার সুযোগ দাবি করেন এবং কক্ষের শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ করেন।
পরীক্ষা শেষে একদল শিক্ষার্থী ও বহিরাগত কিছু লোক একযোগে দুপুর ১টার দিকে কলেজের পকেট গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। পরীক্ষার খাতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টারও অভিযোগ রয়েছে।
এ সময় ইটপাটকেলের আঘাতে কলেজে পরীক্ষা কক্ষে দায়িত্ব পালনকারী ৭ জন শিক্ষকসহ কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতিও আহত হন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা লাঠিচার্জ করে এবং দুই রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
সহকারী পুলিশ সুপার (চরফ্যাশন সার্কেল) মো. মেহেদী হাসান বলেন, `হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ফাতেমা মতিন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাদী হয়ে শতাধিক অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।'
সাবেক স্পিকার ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যুর খবরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার নয়াবাড়ি গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর দাবি, তাঁর মরদেহ যেন অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও তেঁতুলিয়ার নয়াবাড়ি গ্রামে আনা হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে...২ মিনিট আগে
রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে বাসচাপায় আবুল কাশেম (৪৫) নামে এক মাদ্রাসা সুপার নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর চালককে আটক করা হলেও ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। পরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনাকবলিত বাসে আগুন ধরিয়ে দেন...১২ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দনিয়া এলাকার একটি বাসায় শাহিদা বেগম (৬৮) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার।১৯ মিনিট আগে
পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ভাঙারি ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগকে প্রকাশ্যে পাথর মেরে হত্যার মামলায় ২১ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোসাদ্দেক মিনহাজ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।১ ঘণ্টা আগে