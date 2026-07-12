Ajker Patrika
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বরিশাল

গুজব ছড়িয়ে আগৈলঝাড়া থানায় হামলায় প্রধান আসামিসহ গ্রেপ্তার ৫

 আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
গুজব ছড়িয়ে আগৈলঝাড়া থানায় হামলায় প্রধান আসামিসহ গ্রেপ্তার ৫
আগৈলঝাড়া থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় গুজব ছড়িয়ে থানায় হামলা, ভাঙচুর ও পুলিশকে মারধরের ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মামলার ১ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি ইদ্রিস ফকির, ৩০ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি রাব্বি ফকির, ৩৭ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি ইয়াসিন আক্তার ও তদন্তে প্রাপ্ত আসামি হাসিনা বেগম (৪৫)। হাসিনা বেগম প্রধান আসামি ইদ্রিস ফকিরের স্ত্রী। তাঁদের সবার বাড়ি বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার ফুলশ্রী এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার (১১ জুলাই) রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে আগৈলঝাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তাঁদের ডিবির হেফাজত থেকে আগৈলঝাড়া থানায় নিয়ে আসে। আরও একজন আসামিকে উজিরপুর থানা-পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গ্রেপ্তার পাঁচ আসামিকে বরিশালের আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান জানান, ডিবি পুলিশের সহযোগিতায় মামলার প্রধান এজাহারভুক্ত আসামি ইদ্রিস ফকিরসহ চারজনকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আগৈলঝাড়ায় আনা হয়েছে। প্রধান আসামিসহ পাঁচ আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ওসি আরও জানান, মামলায় এজাহারভুক্ত ও তদন্তে শনাক্ত অন্য পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাআসামিগ্রেপ্তারআগৈলঝাড়াবরিশাল বিভাগহামলাপ্রধানমন্ত্রী
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