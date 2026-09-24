দোকান থেকে ডেকে নিয়ে কিশোরকে হত্যা, ১৯ বছর পর ২ জনের যাবজ্জীবন

ভোলায় কিশোর রেদোয়ান রাসেল হত্যায় দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ভোলা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র দায়রা জজ শরীফ এ এম রেজা জাকের এ রায় ঘোষণা দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. তৈয়বুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন ভোলার সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা এলাকার সুজন ও মো. ইলিয়াস।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রেদোয়ান উপজেলার পশ্চিম ইলিশার হাওলাদার বাজারে তাঁর বাবার মুদি দোকানে ছিল। এ সময় মোবাইলে কথা বলার কথা বলে প্রতিবেশী সুজন তাকে দোকান থেকে ডেকে নেয়। এরপর থেকে রেদোয়ান নিখোঁজ ছিল।
পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে ৩০ ডিসেম্বর জানতে পারেন, দক্ষিণ চরপাতা দারোগার খালের পাশে সিদ্দিক মালের বাড়ির সামনে এক কিশোরের মরদেহ পাওয়া গেছে। পরে পরিবারের সদস্যরা রেদোয়ানকে শনাক্ত করেন।
এ ঘটনায় রেদোয়ানের বাবা ভোলা সদর মডেল থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ সুজন ও ইলিয়াসকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।
রাজধানীর বারিধারায় গাড়িচাপায় নির্মাণশ্রমিক মেহেদী হাসান মীম নিহতের ঘটনায় করা মামলায় ভুল লোককে আসামি করার অভিযোগ করেছেন স্বজনেরা। ঘটনাটি আপস-মীমাংসার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়েও তাঁরা অবগত নন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, একটি চক্র কৌশলে মূল আসামিকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।৫ মিনিট আগে
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