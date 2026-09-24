Ajker Patrika
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নোয়াখালী

হাতিয়ায় ছাত্রদল-যুবদল ও এনসিপির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৮

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৪৩
হাতিয়ায় ছাত্রদল-যুবদল ও এনসিপির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৮
প্রতীকী ছবি

সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদের উপস্থিতিতে হাতিয়া উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-যুবদল ও এনসিপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ ভবনের প্রবেশদ্বারে এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

আজ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা পরিষদে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যাওয়ার পথে পরিষদ ভবনের প্রবেশদ্বারে নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদ ছাত্রদল-যুবদল নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন।

ছাত্রদল-যুবদলের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, জাতীয় সংসদে হাতিয়ার নৌঘাটসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিএনপিকে জড়িয়ে মিথ্যা ও জন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছেন আবদুল হান্নান মাসউদ। তাঁদের দাবি, জেলা আইনশৃঙ্খলা সভা এবং এনসিপির কর্মী সমাবেশেও তিনি হাতিয়া বিএনপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় আসার সময় পরিষদ ফটকে ছাত্রদল-যুবদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংসদ সদস্যের সঙ্গে থাকা লোকজনের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সংসদ সদস্য নিজেও ছাত্রদল-যুবদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

এ সময় বিএনপির কয়েকজন নেতা সংসদ সদস্যকে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় নিয়ে যান। সভার শেষ দিকে বাইরে আবার হট্টগোলের খবর পেয়ে আবদুল হান্নান মাসউদ বক্তব্য না দিয়েই বের হয়ে যান এবং সেখানে তর্কে জড়ান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

হট্টগোলের একপর্যায়ে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষিতে উপজেলা যুবশক্তির সদস্যসচিব ছাইফুল ইসলাম রাকিব এবং ছাত্রদলের নেতা আকরাম, সাকিব, সাখাওয়াত হোসেন হিরো, আজাদ ও আকরাম আহত হন। উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও বিএনপির নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরে প্রশাসনের সহযোগিতায় সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদ তাঁর নেতা-কর্মীদের নিয়ে বাসভবনে চলে যান।

হাতিয়া পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশিক ইকবাল বলেন, ‘এমপি হান্নান মাসউদ জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন জায়গায় বিএনপিকে জড়িয়ে উসকানিমূলক মিথ্যা বক্তব্য দেন, যা তিনি প্রতিনিয়তই করছেন। আজকের এই ঘটনাও হান্নান মাসউদের উসকানি ও উগ্রতার কারণে ঘটেছে। এখানে বিএনপির কোনো নির্দেশনা ছিল না।’

উপজেলা এনসিপির আহ্বায়ক শামছল তিব্রিজ বলেন, ‘আজকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। ছাত্রদল ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ঘটনায় উগ্রতার পরিচয় দিয়েছে। আজকেও তারা খুবই উগ্র ছিল। তারা পরিকল্পিতভাবে আজকের ঘটনাটি ঘটিয়েছে।’

সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদের ব্যবহৃত মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

নোয়াখালীহাতিয়াছাত্রদলযুবদলআহতএনসিপি
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