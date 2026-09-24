ভুয়া পরিচয়ে এনআইডির আবেদন করতে গিয়ে আটক ২, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলা নির্বাচন অফিসে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিবন্ধনের আবেদন করতে এসে এক নারী ও তাঁর সহযোগী আটক হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এনআইডি তৈরির সময় তাঁদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও পরিচয়সংক্রান্ত তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়লে তাঁদের আটক করা হয়। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশিকুর সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আশিকুর সরকার বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে ওই নারী আবেদন করেছিলেন। তবে তিনি কীভাবে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করেছেন, কারা তাঁকে সহযোগিতা করেছেন এবং এর পেছনে কোনো সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত আছে কি না—এসব বিষয়ে তদন্ত চলছে।’
নির্বাচন কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘আটক নারী ও তাঁর সহযোগী ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে আবেদন করেছিলেন। তাঁদের পরিচয় জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।’
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদ হাসান বলেন, ‘আটকদের থানায় হস্তান্তর করেছেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা। তাঁদের উদ্দেশ্য ও নাম-পরিচয় জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।’
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