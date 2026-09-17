Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ড্রেজার ও বাল্কহেডসহ আটক ৭

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ড্রেজার ও বাল্কহেডসহ আটক ৭
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার তেঁতুলিয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় একটি খননযন্ত্র (ড্রেজার) ও বালু বহনে ব্যবহৃত একটি বাল্কহেডসহ সাতজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাঁসের চর সংলগ্ন এলাকায় তেঁতুলিয়া নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ (ভোলা) জোনের সদস্যরা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাঁসের চর সংলগ্ন এলাকায় তেঁতুলিয়া নদীতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ওই এলাকা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় একটি খননযন্ত্র (ড্রেজার) এবং বালু বহনে ব্যবহৃত একটি বাল্কহেডসহ সাতজনকে আটক করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, ড্রেজার ও বাল্কহেডসহ আটককৃতদের বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাঁসের চর এলাকা থেকে ভোলা সদরের ভেদুরিয়া কোস্ট গার্ডের হেফাজতে আনা হচ্ছে। পরে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে সোপর্দ করা হবে।

বিষয়:

ভোলাতেঁতুলিয়ানদীভোলা সদরজেলার খবর
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