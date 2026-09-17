সিলেটে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ, ফার্মেসিকে জরিমানা

সিলেট নগরীর একটি ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গেটের বিপরীতে আল-মদীনা ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে জব্দ করা মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধগুলো ফার্মেসির সামনেই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
জানা যায়, ফার্মেসিটির ফ্রিজে সংরক্ষণ করা ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা যায়, এর প্রায় ৯৯ শতাংশই মেয়াদোত্তীর্ণ। পরে এসব ওষুধ জব্দ করে ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আরিফ মিয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সিলেট মহানগর পুলিশের একটি দল সহযোগিতা করে।
অভিযান শেষে মো. আরিফ মিয়া জানান, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি বা সংরক্ষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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