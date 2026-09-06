Ajker Patrika
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ভোলা

মিয়ানমারে পাচারের সময় ৮ হাজার কেজি ইউরিয়া সার জব্দ

ভোলা প্রতিনিধি
মিয়ানমারে পাচারের সময় ৮ হাজার কেজি ইউরিয়া সার জব্দ
জব্দ করা ইউরিয়া সার ও ট্রলার। ছবি: সংগৃহীত

অবৈধভাবে মিয়ানমারে পাচারের সময় ভোলায় ১৬০ বস্তা (৮ হাজার কেজি) ইউরিয়া সারসহ একটি স্টিলবডি ট্রলার জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।

গতকাল শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা বাজারসংলগ্ন মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ করা হয়। আজ রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

কোস্ট গার্ড জানায়, গতকাল শনিবার বেলা ৩টার দিকে তজুমদ্দিন উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা বাজারসংলগ্ন মেঘনা নদীতে একটি স্টিলবডি ট্রলারে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়া সার অবৈধভাবে মিয়ানমারে পাচার করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড তজুমদ্দিন স্টেশনের সদস্যরা অভিযান চালান।

অভিযানের সময় ওই এলাকায় সন্দেহজনক একটি স্টিলবডি ট্রলারে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা ১৬০ বস্তা (৮ হাজার কেজি) ইউরিয়া সার এবং পাচারকাজে ব্যবহৃত ট্রলারটি জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ড আরও জানায়, জব্দ করা ইউরিয়া সারের বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। সারগুলো ট্রলারে করে অবৈধভাবে মিয়ানমারে পাচার করা হচ্ছিল। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যাওয়ায় এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ (ভোলা) জোনের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, জব্দ করা সার ও পাচারকাজে ব্যবহৃত স্টিলবডি ট্রলারের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। তিনি আরও বলেন, পাচার ও চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

বিষয়:

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