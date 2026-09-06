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রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যানের মায়ের ইন্তেকাল, ইউএস-বাংলা গ্রুপের শোক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ৫১
রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যানের মায়ের ইন্তেকাল, ইউএস-বাংলা গ্রুপের শোক
রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খাঁন মুকুলের মা ফরিদা বেগম। ছবি: সংগৃহীত

রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খাঁন মুকুলের মা ফরিদা বেগম আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

গতকাল শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বয়সজনিত কারণে নিজ বাসভবনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় গুলশানের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে (সাবেক ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি চার ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ রবিবার বাদ জোহর গুলশান আজাদ মসজিদে মরহুমার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজায় শরিক হয়ে মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করার জন্য সব আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্খীর প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ফরিদা বেগমের মৃত্যুতে রূপায়ণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপ ও সামাজিক সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করে। রাতেই অনেকে হাসপাতালে ছুটে যান।

তাঁর মৃত্যুতে ইউএস-বাংলা গ্রুপের পক্ষ থেকে শোক জানানো হয়েছে।

বিষয়:

গুলশানঢাকা জেলাঢাকা বিভাগশোকইউএস–বাংলা
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