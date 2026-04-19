Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় মাদকসহ দুই যুবক আটক

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় মাদকসহ দুই যুবক আটক
আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ওই গ্রামের মৃত মোসলেমের ছেলে মো. আবদুল কাদের (৩৬) ও একই গ্রামের মৃত আব্দুর রবের ছেলে মো. সবুজ (৩৬)।

বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ রোববার দুপুর ১২টার দিকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় তল্লাশি করে ১০টি ইয়াবা এবং মাদক বিক্রির ৪২০ টাকাসহ দুজনকে আটক করা হয়। তাঁরা মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে জানায় পুলিশ।

ওসি মনিরুজ্জামান আরও জানান, এ বিষয়ে বোরহানউদ্দিন থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ভোলাবোরহানউদ্দিনমাদকবরিশাল বিভাগজেলার খবর
