Ajker Patrika
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ভোলা

মিয়ানমারে পাচারকালে ২৯৩ বস্তা সার জব্দ, আটক ৪

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি
মিয়ানমারে পাচারকালে ২৯৩ বস্তা সার জব্দ, আটক ৪
জব্দ করা সারবোঝাই ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার চরফ্যাশনে মিয়ানমারে পাচারের সময় আনুমানিক সাড়ে তিন লাখ টাকা মূল্যের ২৯৩ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে আটকের খবরও দিয়েছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার বেতুয়া লঞ্চঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ করা হয়।

আটকেরা হলেন–লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা মো. পারভেজ হোসেন (৩৭), নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা মো. সিরাজ (৫৭), সোহেল (২৮) ও শাহারাজ (৪০)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, বেতুয়া লঞ্চঘাটে একটি ট্রাক থেকে ট্রলারে সার তোলা হচ্ছে। খবর পেয়ে রাতেই সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রাকচালক পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, সারগুলো ট্রলারে করে মিয়ানমারে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। পরে পুলিশ সারবোঝাই ট্রাক ও ট্রলারটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ আল ফরিদ ভূঁইয়া বলেন, মামলা করে আটকদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

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