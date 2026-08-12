Ajker Patrika
En
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে জমি নিয়ে বিরোধ, ৮ জনকে কুপিয়ে জখম

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে জমি নিয়ে বিরোধ, ৮ জনকে কুপিয়ে জখম
প্রতীকী ছবি

নোয়াখালী সদর উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নে রোপা আমন চাষের সময় প্রতিপক্ষের হামলায় ৮ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে ভাটিরটেকের বয়ার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে আমিন উল্যাহ হাওলাদার ও আনোয়ার হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত অন্যরা হলেন জাকের হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আলী হোসেন, জহির উদ্দিন, আবুল হোসেন ও হেদায়েত উল্যাহ।

ভুক্তভোগী জাকের হোসেন জানান, তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাঁরা কয়েক যুগ ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। সম্প্রতি একটি পক্ষ ওই সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করে। এ নিয়ে মামলাও চলমান, তবে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এ কারণে বিগত বছরগুলোর মতো চলতি আমন মৌসুমেও তাঁরা জমিতে চাষ দেন।

জাকের হোসেনের ভাষ্য, ‘আজ সকালে আমরা ওই জমিতে আমন ধান রোপণের কাজ করছিলাম। এ সময় হঠাৎ একরাম, আহসান, ইসমাইলসহ তাঁদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে নারী-পুরুষসহ ৮ জনকে কুপিয়ে জখম করা হয়।’

স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে আমিন উল্যাহ হাওলাদার ও আনোয়ার হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়।

সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মারামারির একটি ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। তবে এখনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।’ তিনি বলেন, খবর পাওয়ার পর থানার পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

জমিনোয়াখালীচট্টগ্রাম বিভাগআহতকুপিয়ে জখম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত