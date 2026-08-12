নোয়াখালীতে জমি নিয়ে বিরোধ, ৮ জনকে কুপিয়ে জখম

নোয়াখালী সদর উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নে রোপা আমন চাষের সময় প্রতিপক্ষের হামলায় ৮ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে ভাটিরটেকের বয়ার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে আমিন উল্যাহ হাওলাদার ও আনোয়ার হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহত অন্যরা হলেন জাকের হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আলী হোসেন, জহির উদ্দিন, আবুল হোসেন ও হেদায়েত উল্যাহ।
ভুক্তভোগী জাকের হোসেন জানান, তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাঁরা কয়েক যুগ ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। সম্প্রতি একটি পক্ষ ওই সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করে। এ নিয়ে মামলাও চলমান, তবে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এ কারণে বিগত বছরগুলোর মতো চলতি আমন মৌসুমেও তাঁরা জমিতে চাষ দেন।
জাকের হোসেনের ভাষ্য, ‘আজ সকালে আমরা ওই জমিতে আমন ধান রোপণের কাজ করছিলাম। এ সময় হঠাৎ একরাম, আহসান, ইসমাইলসহ তাঁদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে নারী-পুরুষসহ ৮ জনকে কুপিয়ে জখম করা হয়।’
স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে আমিন উল্যাহ হাওলাদার ও আনোয়ার হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়।
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