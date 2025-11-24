Ajker Patrika

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে বরিশালে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে আজ সোমবার বরিশাল নগরীতে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বরিশালে ভোলাবাসীর আয়োজনে দুপুর ১২টায় অশ্বিনীকুমার টাউন হলের সামনে এ মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়।

সমাবেশে ভোলাবাসীর প্রাণের দাবি সেতু নির্মাণ করে বরিশালের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করার দাবি জানানো হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে সেতু নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে ভোলাবাসী। কিন্তু বিগত সরকারের মতো অন্তর্বর্তী সরকারও তাদের সঙ্গে টালবাহানা করছে। ভোলাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দাবি পূরণ করে ছাড়বে।’ এ সময় বক্তারা ভোলাবাসীর সঙ্গে দাবি পূরণে বরিশালবাসীকেও পাশে থাকার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বক্তব্য দেন বরিশালে ভোলাবাসীর পক্ষে বিএম কলেজ শিক্ষার্থী কামরুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান সাকিব, মো. হাসনাইন, শান্ত ইসলাম, বরিশাল সরকারি কলেজের তারিকুল ইসলাম, হাতেম আলী কলেজের আলিম তালুকদার, চাকরিজীবী ইসলাম হোসেন পারভেজ প্রমুখ।

বিষয়:

ভোলাসেতুবরিশাল বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
