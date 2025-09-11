Ajker Patrika
বন কর্মকর্তার স্ত্রী দাবি করে ১২ নারীর মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
কাশিপুর বন সংরক্ষক কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কাশিপুর বন সংরক্ষক কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বহুবিবাহ ও প্রতারণার অভিযোগে বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. কবির হোসেন পাটওয়ারীর শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগীরা। তাঁদের অভিযোগ, এই বন কর্মকর্তা ১৫ থেকে ১৬টি বিয়ে করেছেন। তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ১০ থেকে ১২ জন নারী এত বিয়ের প্রমাণ দেখাতে পারেননি।

আজ বৃহস্পতিবার ‘ভুক্তভোগী পরিবার ও সুশীল সমাজের’ ব্যানারে নগরীর কাশিপুর বন সংরক্ষক কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়।

ভুক্তভোগীরা জানান, বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেন চাঁদপুরের মতলব উপজেলার বাসিন্দা। তিনি এর আগে ঢাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাটসহ বিভিন্ন জেলায় কর্মরত থেকে বিয়ের নামে প্রতারণা করেছেন।

তাঁরা জানান, কবির হোসেন বিদেশে পড়াশোনা করানো, সরকারি চাকরি দেওয়া, বিমানবালার সুযোগ কিংবা সম্পত্তি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে যৌতুক দাবি ও শারীরিক নির্যাতনের কারণে একে একে সংসার ভাঙে। এভাবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনাসহ বিভিন্ন জেলার নারীরা তাঁর প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

সবশেষ খুলনায় চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন কবির। বিয়ের দ্বিতীয় দিনেই স্ত্রীর বাবার বাড়ির অংশ লিখে দেওয়ার দাবি তোলেন। রাজি না হওয়ায় স্ত্রীকে বরিশালের সরকারি বাসভবন থেকে বের করে দেন।

ওই স্ত্রী অভিযোগ করেন, ‘আমাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেছে। বাবার বাড়ির সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় নির্যাতন করে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে।’

ওই স্ত্রী জানান, থানায়, আদালতে এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করলেও এখনো কার্যকর প্রতিকার পাননি তিনি। একাধিকবার দাপ্তরিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও প্রভাবশালী মহলের সহায়তায় কবির হোসেন দ্রুত জামিন পান।

এ বিষয়ে কথা বলতে বন কর্মকর্তা কবির হোসেনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। তবে তাঁর আইনজীবী এনায়েত হোসেন বাচ্চু জানান, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই ভিত্তিহীন।

বরিশাল বিভাগজেলার খবরস্ত্রীমানববন্ধনকর্মকর্তা
