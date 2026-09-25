Ajker Patrika
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বরিশাল

‘ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস’ কারখানা খোলা ও বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের ‘ভুখা মিছিল’

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
‘ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস’ কারখানা খোলা ও বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের ‘ভুখা মিছিল’
বরিশাল ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আজ শুক্রবার ভুখা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবৈধ নোটিশ প্রত্যাহার করে বরিশাল নগরের ‘ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস’ কারখানা খুলে দেওয়া এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে কারখানার সামনে থেকে নথুল্লাবাদ অভিমুখে ‘ভুখা মিছিল’ ও সমাবেশ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ শুক্রবার ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা গেছে, হাতে থালা-বাসন নিয়ে একটি ভুখা মিছিল কারখানার গেট থেকে শুরু হয়ে নথুল্লাবাদ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, শ্রমিকেরা শ্রম আইন অনুযায়ী নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করায় মালিকপক্ষ ছাঁটাইয়ের ভয় দেখানোর অসৎ উদ্দেশে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১২ সেপ্টেম্বর ১৩(১) ধারায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর ২৩ ধারায় সব শ্রমিককে একত্রে এবং ৭ জনকে আলাদাভাবে স্থায়ী বহিষ্কারের কথা উল্লেখ করে নোটিশ দেওয়া হয়। এমনকি ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকেরা তাঁদের আগস্ট মাসের বেতনও পাননি।

বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, মালিকপক্ষ বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ রেখে একের পর এক শ্রমিকদের ছাঁটাই করে ভীতি সৃষ্টি করছে। তাঁরা অবিলম্বে অবৈধ নোটিশ প্রত্যাহার করে কারখানা খুলে দেওয়া এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানান।

ভুখা মিছিল শেষে নথুল্লাবাদে ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের সহসভাপতি জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন: বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) বরিশাল জেলা সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দুলাল মল্লিক, ক্রীড়া সম্পাদক গাজী মো. বেল্লাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক শহিদুল হাওলাদার, বরিশাল রিকশা-ভ্যান চালক-শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল শেখ, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সংগঠক আইয়ুব আলি তালুকদার, রেফকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল মজিদ হাওলাদার, মেডিমেট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বরিশাল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোছা. সনিয়া আক্তার, গ্লোবাল ক্যাপসুল লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের (প্রস্তাবিত) সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম শাহাদাত এবং পদ্মা ব্লোয়িং লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জসিম গাজী প্রমুখ।

বিষয়:

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