গভীর সমুদ্রে ভাসতে থাকা ৮ জেলে ৫ দিন পর উদ্ধার

গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পাঁচ দিন ধরে ভাসতে থাকা একটি ফিশিং ট্রলারসহ আট জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনিসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।
আজ শুক্রবার দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোকিলমনি থেকে প্রায় ১১ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছিলেন জেলেরা। ওই সময় হঠাৎ ট্রলারের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। ট্রলারটি ভাসতে ভাসতে একপর্যায়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে জেলেরা ট্রলারমালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানান। পরে মালিক কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের সহায়তা চান। খবর পেয়ে কোকিলমনি কোস্ট গার্ড স্টেশনের একটি দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে ভাসমান ট্রলারসহ আট জেলেকে উদ্ধার করে।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, উদ্ধারের পর জেলেদের কোস্ট গার্ড কার্যালয়ে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ট্রলারসহ জেলেদের তাঁদের মালিকের জিম্মায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
উদ্ধার হওয়া জেলেদের পূর্ণাঙ্গ নাম-পরিচয় জানা না গেলেও তাঁদের বাড়ি বরগুনা জেলায় বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।
পারিবারিক কলহ ও দাম্পত্য টানাপোড়েনে একসময় সংসার ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছিল মর্জিনা খাতুনকে। শূন্যহাতে ফিরে এলেও থেমে থাকেননি তিনি। ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার খেরবাড়ী গ্রামে বাবার ভিটায় নতুন করে জীবন শুরু করেন।৮ মিনিট আগে
আমরা তো তিনটি দাবিতে রাজপথে আছি। আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে বাদ দেওয়া, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং জুলাইয়ের ঘটনার বিচার। এই দাবিগুলো সরকার মানছে না! দাবিগুলো মানলে তো ককটেল আর ফুটবে না ঢাকা শহরে...১১ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে তীব্র গরমের মধ্যে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন প্রায় ৫ লাখ বিদ্যুৎ গ্রাহক। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দাবি, চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ পাওয়ায় লোডশেডিং বেড়েছে।১৩ মিনিট আগে
ফরিদপুরের মধুখালীতে জমি ও গরুর বর্জ্য সরানো নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাতিজার লাঠির আঘাতে জাহিদুল বিশ্বাস নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে ডুমাইন ইউনিয়নের ডুমাইন বিশ্বাসপাড়া এলাকায় ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ মর্গে পাঠিয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে।২৪ মিনিট আগে