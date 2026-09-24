Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

বিয়ের আশ্বাসে ধর্ষণে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা তরুণী, গ্রেপ্তার দুলাভাই

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ০৪
বিয়ের আশ্বাসে ধর্ষণে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা তরুণী, গ্রেপ্তার দুলাভাই
গ্রেপ্তার আবু হানিফ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে ২০ বছর বয়সী এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর দুলাভাই আবু হানিফকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলে জানা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আবু হানিফকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ভুক্তভোগীর করা ধর্ষণ মামলায় গতকাল বুধবার বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আবু হানিফ ভুক্তভোগী তরুণীর চাচাতো বোনের স্বামী। পরিচয়ের সূত্র ধরে হানিফ তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রায় ৯ মাস আগে তাঁরা সিলেটে ঘুরতে যান। সেখানে একটি ভাড়া বাসায় বিয়ের আশ্বাসে তরুণীকে ধর্ষণ করেন হানিফ। পরে বিয়ের জন্য চাপ দিলেও হানিফ সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। কিছুদিন পর তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর থেকে হানিফ তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন।

তরুণীর অভিযোগ, গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য হানিফ একাধিকবার তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতে সম্মতি না দেওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন সময় মারধর করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে হানিফের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের জন্য চাপ দেন তরুণী। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হানিফ বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁকে মারধর করেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার থানায় হানিফের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী তরুণী। গতকাল বুধবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে হানিফকে আটক করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার মামলা রেকর্ডভুক্ত করে গ্রেপ্তার দেখিয়ে হানিফকে আদালতে পাঠানো হয়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, তরুণীর করা ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে হানিফকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগীর ডাক্তারি পরীক্ষা করানোসহ এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ধর্ষণমোহনগঞ্জপুলিশঅভিযোগতরুণীময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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