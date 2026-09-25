জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজাদের লাঠির আঘাতে চাচা নিহত

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাতিজার লাঠির আঘাতে জাহিদুল বিশ্বাস (৪২) নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ডুমাইন ইউনিয়নের ডুমাইন বিশ্বাসপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
নিহত জাহিদুল বিশ্বাস ডুমাইন বিশ্বাসপাড়া গ্রামের মৃত বদিয়ার বিশ্বাসের ছোট ছেলে। কৃষিকাজের পাশাপাশি তিনি গরু পালন করতেন। তাঁর স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জাহিদুল বিশ্বাস ও তাঁর দুই ভাই জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস (৫২), হাকিম বিশ্বাস (৪৮) একই বাড়িতে পৃথক ঘরে বসবাস করেন। তিন ভাইই কৃষিকাজ করেন এবং তাঁদের বাড়ির পাশে গরুর খামার রয়েছে।
মেজ ভাই হাকিম বিশ্বাস ও ছোট ভাই জাহিদুল বিশ্বাসের পরিবারের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। গোয়ালঘরের গোবর ও পানি সরানো নিয়েও তাঁদের মধ্যে একাধিকবার ঝগড়া এবং সালিস-মীমাংসা হয়েছে।
আজ সকালে হাকিম বিশ্বাস তাঁর ঘরের সিঁড়ি নির্মাণ করছিলেন। একই সময়ে বাড়িতে জমে থাকা পানি ও গরুর বর্জ্য বের করার জন্য হাকিমের ঘরের সামনে দিয়ে ড্রেন খুঁড়ছিলেন জাহিদুল বিশ্বাস। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। পরে তা মারামারিতে গড়ায়।
একপর্যায়ে হাকিম বিশ্বাসের ছেলে শাকিল বিশ্বাস (২৫) ও সাইমন বিশ্বাস (২২) কাঠের বাটাম দিয়ে চাচা জাহিদুলকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিদুল মাটিতে পড়ে যান। স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ইলিয়াস মোল্যা বলেন, ‘ছোট বাড়ির জায়গা নিয়ে তিন ভাইয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হয়ে থাকে। এ নিয়ে কয়েকবার সালিসও হয়েছে। আজ গরুর ঘরের পানি বের করাসহ নানা বিষয় নিয়ে আবারও ঝামেলা হয়। একপর্যায়ে দুই ভাতিজার লাঠির আঘাতে জাহিদুল নিহত হন। তবে শুনেছি, জাহিদুলই আগে হাতে থাকা কোদাল দিয়ে ভাই-ভাতিজাদের ওপর চড়াও হন। পরে ভাতিজারা লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে।’
খবর পেয়ে মধুখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মারুফ হাসান রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়। মধুখালী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার এস এম মাসুদুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
পরিদর্শক মারুফ হাসান বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
পারিবারিক কলহ ও দাম্পত্য টানাপোড়েনে একসময় সংসার ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছিল মর্জিনা খাতুনকে। শূন্যহাতে ফিরে এলেও থেমে থাকেননি তিনি। ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার খেরবাড়ী গ্রামে বাবার ভিটায় নতুন করে জীবন শুরু করেন।৮ মিনিট আগে
আমরা তো তিনটি দাবিতে রাজপথে আছি। আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে বাদ দেওয়া, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং জুলাইয়ের ঘটনার বিচার। এই দাবিগুলো সরকার মানছে না! দাবিগুলো মানলে তো ককটেল আর ফুটবে না ঢাকা শহরে...১২ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে তীব্র গরমের মধ্যে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন প্রায় ৫ লাখ বিদ্যুৎ গ্রাহক। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দাবি, চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ পাওয়ায় লোডশেডিং বেড়েছে।১৪ মিনিট আগে
গত শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোকিলমনি থেকে প্রায় ১১ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছিলেন জেলেরা। ওই সময় হঠাৎ ট্রলারের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। ট্রলারটি ভাসতে ভাসতে একপর্যায়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে জেলেরা ট্রলারমালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানান। পরে মালিক কোস্ট গার্ড পশ্চিম...১৮ মিনিট আগে