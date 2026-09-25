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ফুটবল

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৪৭
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার ম্যাচ দেখবেন কোথায়
বাংলাদেশের শেষ মুহূর্তের অনুশীলন। ছবি: বাফুফে

আসিয়ান কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ। জামাল ভূঁইয়াদের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ৩টায়। সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে নামবে ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, তুরস্ক, পোল্যান্ডের মতো দলগুলো। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

ফিফা আসিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া

বেলা ৩টা, সরাসরি

ইন্দোনেশিয়া-সিঙ্গাপুর

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

জর্জিয়া-উত্তর আয়ারল্যান্ড

রাত ১০টা, সরাসরি

ইতালি-বেলজিয়াম

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

আর্মেনিয়া-লাটভিয়া

রাত ১০টা, সরাসরি

পোল্যান্ড-বসনিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ৫

তুরস্ক-ফ্রান্স

রাত ১২টা, সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলমালয়েশিয়াফুটবল
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