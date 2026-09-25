বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

আসিয়ান কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ। জামাল ভূঁইয়াদের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ৩টায়। সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে নামবে ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, তুরস্ক, পোল্যান্ডের মতো দলগুলো। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
ফিফা আসিয়ান কাপ
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
বেলা ৩টা, সরাসরি
ইন্দোনেশিয়া-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
জর্জিয়া-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১০টা, সরাসরি
ইতালি-বেলজিয়াম
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
আর্মেনিয়া-লাটভিয়া
রাত ১০টা, সরাসরি
পোল্যান্ড-বসনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৫
তুরস্ক-ফ্রান্স
রাত ১২টা, সরাসরি
সনি টেন ২
চার বছর আগে কুয়ালালামপুরে যখন মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল, বাংলাদেশ শুধু অসহায়ই আত্মসমর্পণ করেছে। ৪-১ গোলের সেই হারে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ব্যবধান শুধু স্কোরলাইনে ছিল না, মাঠেও ছিল স্পষ্ট। এবার স্থান জাকার্তা, উপলক্ষও ভিন্ন। প্রথমবারের মতো ফিফার মোড়কে মাঠে গড়িয়েছে আসিয়ান। সেখানে বাংলাদেশ একটি আমন্ত্রিত দল। তব২ মিনিট আগে
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