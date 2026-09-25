Ajker Patrika
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ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আশুগঞ্জে ধর্ষণের শিকার শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ, কিশোর আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আশুগঞ্জে ধর্ষণের শিকার শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ, কিশোর আটক
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ধর্ষণের শিকার ৬ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ১৭ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার তালশহর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, দুপুরে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নেওয়ার আধা ঘণ্টা পরেই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আশুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল আলম চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে অভিযান চালিয়ে তালশহর এলাকা থেকে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করা হয়।

শফিকুল আলম চৌধুরী আরও বলেন, শিশুটির মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্তসহ আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।

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