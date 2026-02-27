Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে অ্যাম্বুলেন্স-ট্রলির সংঘর্ষে চালক নিহত, রোগীসহ আহত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ও গৌরনদী প্রতিনিধি
বরিশালে অ্যাম্বুলেন্স-ট্রলির সংঘর্ষে চালক নিহত, রোগীসহ আহত ৭
বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় আজ শুক্রবার সড়ক দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের গৌরনদীতে অ্যাম্বুলেন্স ও ইটবোঝাই ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অ্যাম্বুলেন্সচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন রোগী ও তাঁর সঙ্গে থাকা সাতজন স্বজন। আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়ার আকন বাড়ির সামনে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত অ্যাম্বুলেন্সচালক নাইমুল ইসলাম (৩৫)। এ ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ভোলার দৌলতখান উপজেলার মো. ইব্রাহীম, আসমা বেগম, ইয়াকুব হোসেন, সুমি বেগম, সানজিদা খানম, শাকিল হোসেন ও প্রদীপ গুরুতর আহত হন।

থানা-পুলিশ সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ঢাকা থেকে রোগী ও তাঁর স্বজনদের নিয়ে ভোলায় ফিরছিলেন বিসমিল্লাহ অ্যাম্বুলেন্সের চালক। পথে মহাসড়কের মাহিলাড়া আকন বাড়ির সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ইটের খোয়াবোঝাই একটি বড় ট্রলির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অ্যাম্বুলেন্সের সামনে অংশ দুমড়েমুচড়ে যাওয়ায় চালক গুরুতর আহত হন।

হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বরিশাল হাসপাতালে পাঠায়। সেখানকার জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অ্যাম্বুলেন্সচালককে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতের লাশ শেবাচিম হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

