Ajker Patrika
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বরিশাল

রাতে মাঝ নদীতে চলন্ত লঞ্চে ওঠার চেষ্টা, ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ১৩: ০৭
রাতে মাঝ নদীতে চলন্ত লঞ্চে ওঠার চেষ্টা, ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার
আব্দুল আলীম হাওলাদারের (৪৮)। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার কাজীরহাট থানা সংলগ্ন লতা নদীতে নিখোঁজ ব্যবসায়ী আব্দুল আলীম হাওলাদারের (৪৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রায় ৪০ ঘণ্টা পর গতকাল সোমবার বেলা দেড়টার নলবুনিয়া লঞ্চঘাট এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় জেলেদের সংবাদের ভিত্তিতে মেহেন্দীগঞ্জের কালীগঞ্জ নৌ-পুলিশ ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে।

আব্দুল আলীম হাওলাদার উপজেলার আন্ধারমানিক ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় বিভিন্ন বাজার ও এলাকা থেকে গাব, পেয়ারাসহ মৌসুমি ফল কিনে ঢাকায় বিক্রি করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার (১৮ জুলাই) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কাজীরহাট থানার রহমানেরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ‘এমভি রাজহংস-৮’ লঞ্চে ওঠার চেষ্টা করেন আব্দুল আলীমসহ চার যাত্রী। তাঁরা একটি ছোট ট্রলারে করে লঞ্চটির দিকে রওনা হন। ট্রলারটি চলন্ত লঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছালে ধাক্কা লেগে লতা নদীতে ডুবে যায়। ট্রলারে থাকা তিনজন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও আব্দুল আলীম নিখোঁজ হন।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও নৌ-পুলিশের উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ হয়। গতকাল সোমবার দেড়টার দিকে উপজেলার নলবুনিয়া লঞ্চঘাটের কাছে নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে জেলেরা নৌ-পুলিশকে খবর দেন। কালীগঞ্জ নৌ-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে আব্দুল আলীম হাওলাদারের স্বজনরা মরদেহ শনাক্ত করেন।

কালীগঞ্জ নৌ-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক জানান, ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক সুরতহাল করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় সোমবার বিকেলে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাউদ্ধারমেহেন্দীগঞ্জদুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগমরদেহজেলার খবর
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