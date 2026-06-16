Ajker Patrika
বরিশাল

মাদকের টাকার জন্য মা-বাবাকে নির্যাতন, গৌরনদীতে যুবকের কারাদণ্ড

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মাদকের টাকার জন্য মা-বাবাকে নির্যাতন, গৌরনদীতে যুবকের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

বরিশালের গৌরনদীতে মাদকের টাকার জন্য মা-বাবাকে নির্যাতন এবং মাদক সেবনের অভিযোগে বিকাশ চন্দ্র বালা (২৬) নামের এক যুবককে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত বিকাশ চন্দ্র বালা গৌরনদী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসেনা গ্রামের বাসিন্দা এবং বিপুল চন্দ্র বালার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত বিকাশ মাদকের টাকা জোগাড় করতে না পারলে পরিবারের সদস্যদের ওপর চড়াও হতেন। বিশেষ করে মা-বাবার কাছে টাকা না পেলে তাঁদের মারধর করা, ঘরের আসবাব ও বসতঘরে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পরিবারের উদ্যোগে তাঁকে সুস্থ করে তুলতে ছয় মাস একটি মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্রে (রিহ্যাব) রাখা হয়েছিল। তবে সেখান থেকে ফিরে আবারও মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন তিনি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গৌরনদী সার্কেলের উপপরিদর্শক ফাইজুল ইসলাম হৃদয় হাওলাদার বলেন, মঙ্গলবার (১৬ জুন) সকালে বিকাশের মাদক সেবনের তথ্য পেয়ে হরিসেনা গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয় এবং তাঁকে আটক করা হয়।

ফাইজুল ইসলাম আরও বলেন, আটক বিকাশ দীর্ঘদিন ধরে মাদকের টাকার জন্য তাঁর মা-বাবার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন। অভিযানের পর তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে আদালত এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেন।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

বিষয়:

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