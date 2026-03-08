বেতন-বোনাসের দাবিতে বিসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) দুই সহস্রাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বকেয়া বেতন ও ঈদুল ফিতরের বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। আজ রোববার নগর ভবনের সামনে জড়ো হয়ে তাঁরা এ বিক্ষোভ করেন।
শ্রমিকদের দাবি, ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন এবং আসন্ন ঈদুল ফিতরের বোনাস না পাওয়ায় তাঁরা পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।
জানতে চাইলে পরিচ্ছন্নতাকর্মী রহিম মিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘বেতন বাড়লেও যদি ঈদের সময় বোনাস না পাই, তবে আমাদের উৎসবের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। এটা আমাদের সঙ্গে চরম অন্যায়।’
আরেক কর্মী আলেয়া বেগম বলেন, ‘স্বল্প বেতনে সংসার চালানোই এখন কঠিন। তার ওপর উৎসব ভাতা না থাকলে আমাদের সন্তানদের নিয়ে ঈদ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।’
শ্রমিকনেতা মো. সাইদুল জানান, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাঁরা সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বিষয়টি সমাধানের জন্য দুই দিনের সময় চেয়েছেন। তবে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ কাটছে না।
জানা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় শ্রম অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের বেতন ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ওই গেজেটে উল্লেখ করা হয়, মজুরিভিত্তিক শ্রমিকেরা কোনো ধরনের উৎসব ভাতা পাবেন না। সরকারের এই সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো. রমজান জানান, তাঁরা দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে অস্থায়ী ভিত্তিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করে আসছেন। স্থায়ী কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন-ভাতা পেলেও তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আগের মেয়র ও প্রশাসকেরা রমজান মাসে ইফতার ভাতা, বৈশাখী ভাতা, উৎসব ভাতা ও ঈদ বোনাস দিতেন।
এ ব্যাপারে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।
