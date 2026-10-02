নদীভাঙনে গৃহহীন ২০০ পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় ভাষানচর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরজায় নদীভাঙনে গৃহহীন ও অসহায় দরিদ্রদের মাঝে জিআর চাল বিতরণ করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান।
আজ শুক্রবার দুপুরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের সহায়তায় ২০০ পরিবারের মাঝে এ চাল বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেন্দীগঞ্জ ত্রাণ পুনর্বাসন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী তৌফিক এলাহি বিপ্লব, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক গিয়াস উদ্দিন দীপেন, সদস্যসচিব শিহাব আহমেদ সেলিম, পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ রিয়াজ শাহীন লিটন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান মুক্তা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক নাঈম ইসলাম তুহিন, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব আমজাদ পোদ্দার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মাসুদ রানা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহাদাত সোহাগ প্রমুখ।
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