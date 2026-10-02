Ajker Patrika
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দিনাজপুর

খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
এআই দিয়ে বানানো প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে পুকুরের পানিতে ডুবে সিয়াম (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার আব্দুলপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

সিয়াম ওই এলাকার আব্দুর রহমান সবুজের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিয়াম প্রতিবেশী মামাতো ভাই আনিছুরের সঙ্গে পুকুরপাড়ে খেলছিল। খেলার একপর্যায়ে সিয়াম পুকুরে পড়ে যায়। পরে আনিছুর দৌড়ে বাড়ি গিয়ে বিষয়টা বলে। এরপর পরিবারের সদস্যরা পুকুর থেকে সিয়ামকে উদ্ধার করে চিরিরবন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন নবী বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

দিনাজপুরচিরিরবন্দরনিহতরংপুর বিভাগশিশু
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