হিজলায় গণছুটিতে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা, ভোগান্তিতে গ্রাহক

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের হিজলায় চার দফা দাবিতে গণছুটিতে গেছেন পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা। কর্মী না থাকায় বিভিন্ন স্থানে বিকল হয়ে পড়া ট্রান্সফর্মার মেরামত করা যাচ্ছে না। এতে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অনেক এলাকা। বিদ্যুৎ না থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন উপজেলার পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকেরা।
হিজলা পল্লী বিদ্যুতের উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে জানা গেছে, গতকাল রোববার সকাল থেকে কর্মীরা গণছুটিতে যান। কার্যালয়ের মাত্র ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত আছেন। তবে তাঁরাও বিদ্যুৎ বিভাগের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করছেন না বলে জানিয়েছেন।
কাউরিয়া, মেমানিয়া ও হিজলা সদরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতের কার্যালয়টিতে ৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনই লাইনম্যান। এসব লাইনম্যান বিদ্যুতের নতুন মিটার সংযোগ, মিটার পরিবর্তন, বিকল ট্রান্সফর্মার পরিবর্তন, ছেঁড়া তার জোড়া লাগানোসহ গ্রাহকসেবার বেশির ভাগ কাজ করে থাকেন। গতকাল ১০ জন লাইনম্যান বরিশাল পল্লী বিদ্যুতের মহাব্যবস্থাপক বরাবর ছুটির আবেদন করে কার্যালয় ত্যাগ করেন। দুজন আগে থেকে ছুটিতে রয়েছেন, দুজন প্রশিক্ষণে এবং চারজন কার্যালয়ে থাকলেও কোনো কাজ করেননি।
হিজলা পল্লী বিদ্যুৎ উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রকৌশলী ফাইজুল ইসলাম বলেন, পল্লী বিদ্যুতে অব্যবস্থাপনার অবসান, বদলির নামে হয়রানি বন্ধ, অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুতি ও বরখাস্তদের পুর্নবহাল এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য গণছুটি ও কর্মবিরতি পালন করছেন। কর্মীরা গণছুটি ও কর্মবিরতিতে থাকায় গ্রাহকদের কোনো সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক গ্রাহক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করলেও তাঁদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্মীরা কবে কাজে ফিরবেন, তা বলা যাচ্ছে না।
মেমানিয়া গ্রামের পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহক আব্দুল বাতেন বলেন, বাড়ির পাশে ট্রান্সফর্মার বিকল হওয়ায় তাঁদের এলাকায় ১০টি বাড়িতে বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ রয়েছে। এসব বাড়ির শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠরা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফ্রিজের খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কবে নাগাদ বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে, তাও বলতে পারছেন না কর্মকর্তারা। এভাবে চলতে থাকলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।
কাউরিয়া বন্দরের পোলট্রি ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক বলেন, বাজারের একটি পোলট্রি খামারের বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ থাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্রাহকদের জিম্মি করে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা তাঁদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করছেন। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। গ্রাহক অসন্তোষ তীব্র পর্যায়ে পৌঁছলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে হিজলা উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) শ্যামল মণ্ডল জানান, পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকসেবার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছেন লাইনম্যান। তাঁরা অনুপস্থিত থাকায় সেবা দিতে না পারায় গ্রাহকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ১৮ জন লাইনম্যানের মধ্যে ১০ জন বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মহাব্যবস্থাপক (জিএম) বরাবর ছুটির আবেদন করে গণছুটি কর্মসূচি পালন করছেন। এ ছাড়া অন্য কাজে যোগদান করছেন না। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং ছুটিতে থাকা কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে গ্রাহকসেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।
বরিশালের হিজলায় চার দফা দাবিতে গণছুটিতে গেছেন পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা। কর্মী না থাকায় বিভিন্ন স্থানে বিকল হয়ে পড়া ট্রান্সফর্মার মেরামত করা যাচ্ছে না। এতে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অনেক এলাকা। বিদ্যুৎ না থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন উপজেলার পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকেরা।
হিজলা পল্লী বিদ্যুতের উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে জানা গেছে, গতকাল রোববার সকাল থেকে কর্মীরা গণছুটিতে যান। কার্যালয়ের মাত্র ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত আছেন। তবে তাঁরাও বিদ্যুৎ বিভাগের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করছেন না বলে জানিয়েছেন।
কাউরিয়া, মেমানিয়া ও হিজলা সদরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতের কার্যালয়টিতে ৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনই লাইনম্যান। এসব লাইনম্যান বিদ্যুতের নতুন মিটার সংযোগ, মিটার পরিবর্তন, বিকল ট্রান্সফর্মার পরিবর্তন, ছেঁড়া তার জোড়া লাগানোসহ গ্রাহকসেবার বেশির ভাগ কাজ করে থাকেন। গতকাল ১০ জন লাইনম্যান বরিশাল পল্লী বিদ্যুতের মহাব্যবস্থাপক বরাবর ছুটির আবেদন করে কার্যালয় ত্যাগ করেন। দুজন আগে থেকে ছুটিতে রয়েছেন, দুজন প্রশিক্ষণে এবং চারজন কার্যালয়ে থাকলেও কোনো কাজ করেননি।
হিজলা পল্লী বিদ্যুৎ উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রকৌশলী ফাইজুল ইসলাম বলেন, পল্লী বিদ্যুতে অব্যবস্থাপনার অবসান, বদলির নামে হয়রানি বন্ধ, অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুতি ও বরখাস্তদের পুর্নবহাল এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য গণছুটি ও কর্মবিরতি পালন করছেন। কর্মীরা গণছুটি ও কর্মবিরতিতে থাকায় গ্রাহকদের কোনো সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক গ্রাহক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করলেও তাঁদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্মীরা কবে কাজে ফিরবেন, তা বলা যাচ্ছে না।
মেমানিয়া গ্রামের পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহক আব্দুল বাতেন বলেন, বাড়ির পাশে ট্রান্সফর্মার বিকল হওয়ায় তাঁদের এলাকায় ১০টি বাড়িতে বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ রয়েছে। এসব বাড়ির শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠরা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফ্রিজের খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কবে নাগাদ বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে, তাও বলতে পারছেন না কর্মকর্তারা। এভাবে চলতে থাকলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।
কাউরিয়া বন্দরের পোলট্রি ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক বলেন, বাজারের একটি পোলট্রি খামারের বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ থাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্রাহকদের জিম্মি করে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা তাঁদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করছেন। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। গ্রাহক অসন্তোষ তীব্র পর্যায়ে পৌঁছলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে হিজলা উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) শ্যামল মণ্ডল জানান, পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকসেবার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছেন লাইনম্যান। তাঁরা অনুপস্থিত থাকায় সেবা দিতে না পারায় গ্রাহকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ১৮ জন লাইনম্যানের মধ্যে ১০ জন বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মহাব্যবস্থাপক (জিএম) বরাবর ছুটির আবেদন করে গণছুটি কর্মসূচি পালন করছেন। এ ছাড়া অন্য কাজে যোগদান করছেন না। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং ছুটিতে থাকা কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে গ্রাহকসেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক নারীকে গাছে বেঁধে, চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তার ঘটনায় গ্রেপ্তার বিএনপি নেতাসহ পাঁচ আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোলার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আদেশ দেন।৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বামধারার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এতে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র গণমঞ্চ, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন, বৃহত্তর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ...৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর বাড্ডায় চালককে খুন করে ব্যটারিচালিত রিকশা ছিনতাইচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা ঘাতক দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম মাসুদ কাজল (৪২)।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ডেমরায় নেশার টাকা জন্য বাবা-ছেলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বটির ওপর পড়ে ছেলে রাকিব হোসেন বাবু (২৫) নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে ডেমড়া বামৈল তালতলা বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষ অবস্থায় ওই ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক...১ ঘণ্টা আগে