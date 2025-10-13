Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করায় বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদী থেকে আটক জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করায় বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদী থেকে আটক জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ২২ লাখ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করায় ২৭ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের মোট ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আজ সোমবার হিজলার শান্তির বাজার, চর বাউসিয়া এলাকায় মেঘনা নদী ও খালে সেনাবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও নৌ পুলিশ সদস্যদের সহযোগিতায় উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর এই অভিযান চালায়।

হিজলার জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেঘনা নদীতে নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ড অভিযান চালালে অসাধু জেলেরা শান্তির বাজার, চর বাউসিয়াসহ বিভিন্ন খালে অবস্থান নেন। এ জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ২৭ জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ২২ লাখ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও ১২ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়। আটক জেলেদের ভ্রাম্যমাণ আদালত মোট ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

বিষয়:

ইলিশজেলেবরিশাল জেলাআটকহিজলাবরিশাল বিভাগবরিশালজরিমানাজেলার খবর
