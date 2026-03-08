Ajker Patrika
বরিশাল

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ
বরিশাল জেলা ও মহানগর এনসিপির ইফতার মাহফিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘সরকার সংস্কার বাস্তবায়ন না করার নানা ফন্দি আঁটছে। আমরা অপেক্ষায় আছি ১২ মার্চ সংসদ অধিবেশনের জন্য। সংস্কার না হলে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আবারও রাস্তায় নামতে হবে। আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। আমরা চাঁদাবাজ, ঋণখেলাপি, সংস্কারবিরোধীর শক্তির বিরুদ্ধে আবারও লড়ব।’

আজ রোববার বরিশাল জেলা ও মহানগর এনসিপির ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাদের নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই ফলাফল নিয়ে শপথ নিয়েছি। যারা সরকার গঠন করেছেন তাঁরা শপথের দিনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।’

তিনি বলেন, ‘আজকে বাংলাদেশ ব্যাংকে মব তৈরি করে দখলের চেষ্টা করা হয়েছে। সংসদে, সরকারে ঋণখেলাপিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুদকের মতো প্রতিষ্ঠানকেও দলীয়করণ করার চেষ্টা চলছে। আমরা এমন নিচের দিকে যাচ্ছি, যেখানে আপনারা চাঁদাবাজকে চাঁদাবাজ বলতে পারবেন না। চাঁদাবাজকে চাঁদাবাজ বললে আপনার বিরুদ্ধে মামলা হবে। আজকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা হলে পুরো দেশে শত শত নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী তৈরি হবে। পুরো বাংলাদেশ চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।’

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘দেশে জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। আপনারা পাম্পে গেলে পেট্রল পাবেন না। শুধু সরকারের লোক, প্রশাসনের লোকদেরই তেল দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তেল পাচ্ছে না। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সংকটে পড়ছে।’

তিনি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছে, আমরা স্থানীয় নির্বাচনে সেই কারচুপি হতে দেব না। সাধারণ মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে, কিন্তু ফলাফল ধরে রাখতে পারিনি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনার ঐক্যবদ্ধভাবে চাঁদাবাজদের রুখে দিন।’

এনসিপি বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহিনের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন দলের প্রধান সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

বিষয়:

সরকারসংস্কারবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবরনাহিদ ইসলামএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সম্পর্কিত

পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রবাসীদের দেশে আনার প্রস্তুতি রয়েছে: মন্ত্রী আরিফুল হক

পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রবাসীদের দেশে আনার প্রস্তুতি রয়েছে: মন্ত্রী আরিফুল হক

স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ