Ajker Patrika
বরিশাল

জাটকা রক্ষা অভিযানে যাওয়ার পথে হামলা, ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
হামলা চালিয়ে মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে জাটকা ইলিশ রক্ষা অভিযানে যাওয়ার পথে মৎস্য অধিদপ্তরের তিন কর্মচারীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় হামলাকারীরা একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে মেহেন্দীগঞ্জ পৌরসভার চুনারচর গ্রামের বালুমহাল এলাকার নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের মাঠ সহকারী আব্দুল্লাহ আল সিয়াম, মো. নাজিম উদ্দিন ও মো. শামীম আহত হয়েছেন। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ওমর সানী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ ঘটনায় মৎস্য কর্মকর্তা ওমর সানী বাদী হয়ে শুক্রবার সকালে চুনারচর গ্রামের মোহাম্মদ হোসেন গাজীসহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১১ জনের বিরুদ্ধে মেহেন্দীগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ওমর সানী জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা কার্যালয়ের একটি দল মেঘনা ও কালাবদর নদীর মৎস্য অভয়াশ্রমে জাটকা ইলিশ রক্ষায় অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। এ লক্ষ্যে একটি আভিযানিক দল মেহেন্দীগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকায় অবস্থান করছিল। ওই দলে যোগ দিতে মাঠ সহকারী আব্দুল্লাহ আল সিয়াম, মো. নাজিম উদ্দিন ও মো. শামীম মোটরসাইকেলে করে লঞ্চঘাটের দিকে রওনা দেন।

পথে বালুমহাল এলাকার নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছালে মোহাম্মদ হোসেন গাজী ও আলমগীর সরদারের নেতৃত্বে ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি দল তাঁদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা মোটরসাইকেল থামিয়ে তিন কর্মচারীকে মারধর করে গুরুতর জখম করে। এ সময় মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও ভাঙচুর করা হয়।

খবর পেয়ে মৎস্য দপ্তরের আভিযানিক দলের অন্য সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে রাতেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মামলার এজাহারে মোহাম্মদ হোসেন গাজী (৫০), আলমগীর সরদার (৫২), জহির মাতুব্বর (৩৫), মোস্তফা আকন (৩২), কবির আকন (৩৫), সবুজ ব্যাপারী (৪০), শহিদ ব্যাপারী (৩০), সাইফুল মুন্সী (৩৫), মান্নান ফকির (৩০), রবিউল মুন্সী (২৬), জামাল চৌকিদার (৩৫), সুমন সরদার (৩৫) ও মামুন সরদারের (৪০) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১১ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মেহেন্দীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিন উদ্দিন বলেন, হামলার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ২৪ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পাঠকের আগ্রহ

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটভাটায়, কমছে উৎপাদন

ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটভাটায়, কমছে উৎপাদন

ব্রাহ্মণপাড়ায় নতুন চার জাতের ব্রি ধানে ভালো ফলন, আশাবাদী কৃষক

ব্রাহ্মণপাড়ায় নতুন চার জাতের ব্রি ধানে ভালো ফলন, আশাবাদী কৃষক

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা: ‘আমি এখন জীবন্ত লাশ’

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা: ‘আমি এখন জীবন্ত লাশ’