Ajker Patrika
ঢাকা

শাহবাগ থানা চত্বরে ধাক্কা–ধাক্কির শিকার কয়েকজন সাংবাদিক

ঢাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ০০: ১৮
ডাকসুর দুই নেতার ওপর হামলার ঘটনায় শাহবাগ থানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর শাহবাগ থানার ভেতরে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ধাক্কা–ধাক্কির শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থানা চত্বরে অন্তত ১০ জন সাংবাদিক এই পরিস্থিতির শিকার হন। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য।

এই ঘটনার শিকার সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন মানজুর হোছাঈন মাহি, লিটন ইসলাম, শামসুদ্দৌজা নবাব, মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন সিফাত, হারুন ইসলাম, আসাদুজ্জামান খান ও নাইমুর রহমান ইমন।

এ বিষয়ে শাহবাগ থানা-পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শাহবাগ থানা চত্বরে ডাকসুর দুই নেতাকে মারধরশাহবাগ থানা চত্বরে ডাকসুর দুই নেতাকে মারধর

বিষয়:

মারধরঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগহামলাডাকসু
پاঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

