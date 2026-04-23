যুদ্ধ নয়, শান্তি নিশ্চিত করতেই প্রস্তুতি: সেনাপ্রধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০৩
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে (এনডিসি) ‘ক্যাপস্টোন কোর্স ২০২৬/১’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, ‘আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং যুদ্ধ এড়ানোর জন্য। শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছাড়া কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।’

আজ বৃহস্পতিবার মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে (এনডিসি) ‘ক্যাপস্টোন কোর্স ২০২৬/১’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেনাপ্রধান এসব কথা বলেন।

প্রতিরক্ষা খাত নিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, দেশের আমদানি-রপ্তানি সমুদ্রপথনির্ভর হওয়ায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে ‘ক্যাপস্টোন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ছবি: আইএসপিআর
রোহিঙ্গা সংকটকে জাতীয় সমস্যা উল্লেখ করে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, এই সংকট সমাধানে সকলকে সম্পৃক্ত হতে হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তার প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, এটি বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশে একমাত্র ইস্টার্ন রিফাইনারি থাকায় চাহিদার তুলনায় কম জ্বালানি পরিশোধন সম্ভব হচ্ছে এবং বাকি জ্বালানি উচ্চমূল্যে আমদানি করতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও দ্বিতীয় রিফাইনারি গড়ে না ওঠায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে সেনাপ্রধান বলেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সংশ্লিষ্ট উত্তেজনা এবং হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অস্থিরতা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে প্রভাব ফেলছে। যার প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়।

সমাপনী বক্তব্যে সেনাপ্রধান আশা প্রকাশ করেন, এনডিসি ভবিষ্যতে এ ধরনের কোর্সের পরিধি বাড়াবে এবং অংশগ্রহণকারীরা অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখবেন।

৫ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী এই কোর্সে ৪৫ জন ফেলো অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সংসদ সদস্য, জ্যেষ্ঠ সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, কূটনীতিক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা ছিলেন।

অনুষ্ঠানে এনডিসির কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংলাপ ও ঐকমত্য গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

