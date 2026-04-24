রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের সাততলা থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে রনি (২৮) নামে এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মোহাম্মদপুর আরশিনগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা রনিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে সকাল ১০টা দিকে তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রনির সহকর্মী আবদুর রহমান জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে রনির গ্রামের বাড়ি। তাঁর বাবার নাম সাহেব আলী। ঢাকায় মোহাম্মদপুরের আরশিনগরে নির্মাণাধীন ভবনটিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন এবং সেখানেই থাকতেন তিনি। আজ সকালে নিচ থেকে সাততলায় যান্ত্রিকভাবে ইস্পাতের দড়ি দিয়ে মাধ্যমে ঢালাইয়ের মাল তুলছিল। হঠাৎ ইস্পাতের দড়ি ছিঁড়ে রনির মাথায় পড়লে গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর জানান, রনির মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটভাটায়, কমছে উৎপাদন

ফসলি জমির মাটি যাচ্ছে ইটভাটায়, কমছে উৎপাদন

ব্রাহ্মণপাড়ায় নতুন চার জাতের ব্রি ধানে ভালো ফলন, আশাবাদী কৃষক

ব্রাহ্মণপাড়ায় নতুন চার জাতের ব্রি ধানে ভালো ফলন, আশাবাদী কৃষক

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা: ‘আমি এখন জীবন্ত লাশ’

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা: ‘আমি এখন জীবন্ত লাশ’