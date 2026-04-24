রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের সাততলা থেকে ইস্পাতের দড়ি মাথায় পড়ে রনি (২৮) নামে এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মোহাম্মদপুর আরশিনগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা রনিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে সকাল ১০টা দিকে তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রনির সহকর্মী আবদুর রহমান জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে রনির গ্রামের বাড়ি। তাঁর বাবার নাম সাহেব আলী। ঢাকায় মোহাম্মদপুরের আরশিনগরে নির্মাণাধীন ভবনটিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন এবং সেখানেই থাকতেন তিনি। আজ সকালে নিচ থেকে সাততলায় যান্ত্রিকভাবে ইস্পাতের দড়ি দিয়ে মাধ্যমে ঢালাইয়ের মাল তুলছিল। হঠাৎ ইস্পাতের দড়ি ছিঁড়ে রনির মাথায় পড়লে গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর জানান, রনির মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
