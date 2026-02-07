ওসমান হাদি হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে: বোন মাসুমা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁর বোন মাসুমা হাদি। তিনি বলেছেন, ‘ওসমান হাদি হত্যার বিচার এই বাংলার মাটিতেই করতে হবে। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না।’
আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝালকাঠির নলছিটিতে ওসমান হাদির জন্মভূমিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
মাসুমা হাদি ওসমান হাদির আদর্শে বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।
মাসুমা বলেন, ‘দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আমরা যমুনার সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে যাই। সেখানে পুলিশ ন্যক্কারজনক হামলা চালায়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।’
মাসুমা আরও বলেন, নির্বাচনের আগে যদি প্রশাসনের অবস্থা এমন থাকে, তাহলে সেই প্রশাসনের মাধ্যমে কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, গতকাল শুক্রবার বিকেলে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তদন্ত জাতিসংঘের অধীনে করার দাবিতে এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা রাজধানীতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে পদযাত্রা করেন। এ সময় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এলাকার সামনে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের মাগুরছড়া এলাকায় সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল হয়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভানুগাছ-শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনের মাঝামাঝি মাগুরছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় অঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া চিনিকল ও রেশম কারখানা পুনরায় চালুসহ উত্তর জনপদকে একটি আধুনিক শিল্প ও আইটি (তথ্যপ্রযুক্তি) হাবে রূপান্তর করা হবে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকায় শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে আন্দোলনরত নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিতের দাবিতে নওগাঁয় মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় শহরের মুক্তির মোড় শহীদ মিনারের সামনের সড়কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন...১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা (ইজিবাইক) চালাতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন রফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবক। তাঁর খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্ত্রী পাপিয়া খাতুন। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করেও সন্ধান চাওয়া হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে