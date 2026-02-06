গোপালগঞ্জ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি, পড়ে গিয়ে আহত

নির্বাচনী প্রচার শেষে বাড়ি ফেরার পথে গোপালগঞ্জ-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. সিপন ভূঁইয়াকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলি ছুড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিলে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চন্দ্রদিঘলিয়ার নতুন চর ভূঁইয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন আহত প্রার্থী।
স্বতন্ত্র প্রার্থী সিপন ভূঁইয়া বলেন, নির্বাচনী প্রচার শেষে গাড়িভাড়া দেওয়ার জন্য টাকা নিতে বাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় বাড়ির রাস্তায় যাওয়ার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে গেলে পড়ে গিয়ে আহত হন তিনি। তবে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তিনি তা বলতে পারেননি।
পুলিশের গোপীনাথপুর তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক মোহাম্মদ মোমেনুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরীর বাবা নিতাই রায় চৌধুরী মাগুরা-২ আসনে এবং শ্বশুর গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা-৩ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। নিপুণের কাছে একজনও কম নন। তাই দুজনের প্রচারেই অংশ নিচ্ছেন এ নারী। কোনো দিন তাঁকে দেখা যাচ্ছে ঢাকায় প্রচারে, আরেক দিন মাগুরায়।৩৫ মিনিট আগে
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপির মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়ন বাতিলের পর ঝিমিয়ে পড়েছিলেন দলটির নেতা-কর্মীরা। তবে জোটের শরিক গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী জসিম উদ্দিনকে বিএনপি সমর্থন দেওয়ায় আবারও চাঙা হয়ে উঠছে ভোটের মাঠ।৩৮ মিনিট আগে
পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগে ফেনী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জসিম উদ্দিনকে নির্বাচনী সব কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অভিযোগের শুনানি শেষে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাকারিয়া এ তথ্য জানান।২ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নিলাম ছাড়াই পুরোনো সেতুর ইট ও রড খুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোকলেছুর রহমান মণ্ডল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) দেওয়া কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান।২ ঘণ্টা আগে