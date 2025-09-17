Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

র‌্যাবের মতো পোশাকে তল্লাশি, সিইও কে—জানতে চাইলে দৌড় শ্রমিক দল নেতার

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় র‍্যাব সদস্য সেজে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় র‍্যাব সদস্য সেজে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

র‌্যাবের মতো পোশাক পরে র‌্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে প্রতারণার সময় বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা শ্রমিক দল নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বিপুল ঢালী বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে আগৈলঝাড়া থানায় মামলা করেছেন।

মামলা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে র‌্যাবের পোশাক পরে র‌্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের আমবাড়ি রাস্তার ওপর বসে বিপুল ঢালী, পলাশ মণ্ডল, চঞ্চল কর্মকারকে তল্লাশি করে প্রতারক রমজান মোল্লা, উপজেলা শ্রমিক দলের সদস্য ও বাগধা ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মোল্লা, নরত্তোম হালদারসহ পাঁচজনের একটি দল। ভুয়া র‌্যাব সদস্যরা তাঁদের নামে মামলা করার ভয় দেখিয়ে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। এ সময় তাঁদের সিইওর নাম জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলতে পারেননি। তখন বিপুল ঢালীর সন্দেহ হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেওয়ার কথা শুনে ভুয়া র‌্যাব সদস্যরা দৌড় দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া করে উপজেলার চাঁদত্রিশিরা গ্রামের রমজান মোল্লা, পূর্ব পয়সা গ্রামের নরোত্তম হালদার এবং নাঘিরপাড় গ্রামের বাসিন্দা ও বাগধা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মোল্লাকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। তবে অন্যরা পালিয়ে যান।

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। তিনজকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল আদালতে পাঠানো হয়েছে। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে।

প্রতারণাপুলিশগ্রেপ্তারআগৈলঝাড়াবরিশালপোশাকজেলার খবরশ্রমিক দল
