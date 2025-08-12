Ajker Patrika
মেঘনায় জাহাজের ধাক্কায় মালবোঝাই জাহাজডুবি

হিজলা প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২০: ৫১
বরিশালের হিজলা উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীতে একটি জাহাজের ধাক্কায় আরও একটি মালবোঝাই জাহাজ ডুবে গেছে। হিজলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গৌতম চন্দ্র মণ্ডল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, ভারত থেকে ১ হাজার ১২০ টন কাঁচামাল ফ্লাই-এস নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছিল এম বি মিম নামের জাহাজটি। গতকাল রাত ৩টার দিকে এটি আলীগঞ্জ বাজারসংলগ্ন মেঘনা নদীতে নোঙর করে। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা এমবি আল কুরা-১ জাহাজ সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে নদীতে এম বি মিম জাহাজটি তলিয়ে যায়। জাহাজে থাকা স্টাফরা অক্ষত রয়েছেন।

এ ঘটনায় এম বি মিম জাহাজের মালিকের ভাই মানিক মিয়া হিজলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

হিজলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গৌতম চন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘নদীতে জাহাজডুবির সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিক ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। জাহাজটি তুলতে তাদের সহযোগিতা করা হবে।’

বিষয়:

জাহাজজাহাজডুবিহিজলাবরিশাল বিভাগজেলার খবর
