বরগুনায় ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা, পুলিশ বলছে—অভ্যন্তরীণ কোন্দল

বরগুনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২১
বরগুনার বামনার বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফটকে তালা। ছবি: সংগৃহীত
বরগুনার বামনা উপজেলায় কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রাতের আঁধারে ফটকে শিকল বেঁধে তালাবদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। দুর্বৃত্তরা ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লেখা একটি কাগজও তাতে লাগিয়ে রাখে। তবে পুলিশ বলছে, এই তালাবদ্ধ করার ঘটনা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলেও হতে পারে।

আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বামনা উপজেলা সভাপতি হাসিবুর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কয়েকটি তালাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ছবি পোস্ট করেন। তিনি লেখেন ‘১৬ এবং ১৭ নভেম্বর ‘‘সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচি’’র সমর্থনে বরগুনার বামনা উপজেলার বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুকাবুনিয়া ভূমি অফিস এবং বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গেট তালাবদ্ধ।’

এর আগে অপর একটি পোস্টে হাসিবুর রহমান লেখেন, ‘১৬ এবং ১৭ নভেম্বর ‘‘সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচি’’র সমর্থনে বরগুনার বামনা সরকারি কলেজের গেট তালাবদ্ধ।’

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গতকাল শনিবার রাতে বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বামনা সরকারি ডিগ্রি কলেজের মূল ফটকে শিকল দিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখে কে বা কারা। এর সঙ্গে ছাত্রলীগের যোগসূত্র থাকতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা।

বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঞ্জন চ্যাটার্জি বলেন, সকালে এসে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা স্কুলগেটে শিকল দেওয়া তালা মারা দেখতে পায়। সেখানে কাগজে লেখা ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লেখাটি ছিল। পরে পুলিশকে খবর দিয়ে তালা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তারপর নিয়মিত ক্লাস চলছে।

তবে বামনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাটির খবর শুনে দ্রুত ওই এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি কারা করেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদে দ্বন্দ্ব রয়েছে, ভূমি অফিসের বিরুদ্ধে মানববন্ধন হয়েছে, স্কুলেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এসব কারণে নিজেদের লোকেরাই তালা দিয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

