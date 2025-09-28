যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
বরগুনার পাথরঘাটায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে হানিফ মিয়া নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে খাগড়াছড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর রাতে কৈতুরী নামর ওই নারীর মৃত্যু হয়।
হানিফ পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের কালীবাড়ী এলাকার চান মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন চা বিক্রেতা এবং অনলাইন জুয়ায় আসক্ত বলে জানা গেছে। কৈতুরী পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া এলাকায় মোহাম্মদ মজিবুর রহমানের মেয়ে।
কৈতুরীর পারিবারিক সূত্র জানায়, কয়েক বছর আগে গার্মেন্টসে চাকরির সূত্র কৈতুরী ও হানিফের পরিচয় ঘটে। পরবর্তী সময় তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারের আপত্তি থাকলে পরে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের প্রথম বছর সুখে সংসার কাটলেও, কন্যাসন্তানের জন্মের পর হানিফ অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েন। অনলাইন জুয়ার জন্য টাকার প্রয়োজনে তিনি স্ত্রীর কাছে যৌতুক দাবি করতে থাকেন। পরিবার থেকে তা না পেয়ে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। প্রতিবেশীরা একাধিকবার বাধা দিলেও হানিফ থামেননি। সংসার ভাঙার ভয়ে কৈতুরী মা-বাবার কাছেও কিছু প্রকাশ করতেন না।
১১ সেপ্টেম্বর আবারও নির্যাতনের শিকার হন কৈতুরী। এক প্রতিবেশী যার গোপনে ভিডিও ধারণ করেন। যেখানে দেখা যায়, হানিফ স্ত্রীকে নির্দয়ভাবে মারধর করছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় কৈতুরীকে শ্বশুরবাড়ি এলাকার প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই হানিফ পালিয়ে যান।
পরে জানা যায়, হানিফ এর আগেও সাতটি বিয়ে করেছেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই বাদী হয়ে পাথরঘাটা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
পাথরঘাটা থানার ওসি মেহেদী হাসান জানান, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে হানিফকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে খাগড়াছড়ি থেকে পাথরঘাটায় আনার ব্যবস্থা চলছে।
বরগুনার পাথরঘাটায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে হানিফ মিয়া নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে খাগড়াছড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর রাতে কৈতুরী নামর ওই নারীর মৃত্যু হয়।
হানিফ পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের কালীবাড়ী এলাকার চান মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন চা বিক্রেতা এবং অনলাইন জুয়ায় আসক্ত বলে জানা গেছে। কৈতুরী পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া এলাকায় মোহাম্মদ মজিবুর রহমানের মেয়ে।
কৈতুরীর পারিবারিক সূত্র জানায়, কয়েক বছর আগে গার্মেন্টসে চাকরির সূত্র কৈতুরী ও হানিফের পরিচয় ঘটে। পরবর্তী সময় তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারের আপত্তি থাকলে পরে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের প্রথম বছর সুখে সংসার কাটলেও, কন্যাসন্তানের জন্মের পর হানিফ অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েন। অনলাইন জুয়ার জন্য টাকার প্রয়োজনে তিনি স্ত্রীর কাছে যৌতুক দাবি করতে থাকেন। পরিবার থেকে তা না পেয়ে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। প্রতিবেশীরা একাধিকবার বাধা দিলেও হানিফ থামেননি। সংসার ভাঙার ভয়ে কৈতুরী মা-বাবার কাছেও কিছু প্রকাশ করতেন না।
১১ সেপ্টেম্বর আবারও নির্যাতনের শিকার হন কৈতুরী। এক প্রতিবেশী যার গোপনে ভিডিও ধারণ করেন। যেখানে দেখা যায়, হানিফ স্ত্রীকে নির্দয়ভাবে মারধর করছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় কৈতুরীকে শ্বশুরবাড়ি এলাকার প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই হানিফ পালিয়ে যান।
পরে জানা যায়, হানিফ এর আগেও সাতটি বিয়ে করেছেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই বাদী হয়ে পাথরঘাটা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
পাথরঘাটা থানার ওসি মেহেদী হাসান জানান, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে হানিফকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে খাগড়াছড়ি থেকে পাথরঘাটায় আনার ব্যবস্থা চলছে।
কিশোরগঞ্জের (ভৈরব সার্কেল) সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) নাজমুস সাকিবের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগী নারী। ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এএসপি নাজমুস সাকিবকে গ্রেপ্তার না করায় ও তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা না হওয়ার প্রতিবাদে আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দু২২ মিনিট আগে
জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে সিফাত হোসেন (১৮) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ধোপাদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উপজেলার ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।৪০ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় পারিবারিক শত্রুতার জেরে ছয় বছরের শিশু তায়েবাকে তার আপন চাচি আয়শা বেগম হত্যা করে পাশের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।৪১ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মাসুদ পারভেজ মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নগরহাওলা গ্রামের জৈনা বাজার এলাকা থেকে গতকাল শনিবার রাতে মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি নগরহাওলা গ্রামের...১ ঘণ্টা আগে