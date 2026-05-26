গাজীপুর

ঘরমুখী মানুষের চাপ: ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে তীব্রতর হয়েছে যানজট

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
দুপুর থেকে শুরু হওয়া যানজট সন্ধ্যার পর আরও বেড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদকে সামনে রেখে ঘরমুখী মানুষের চাপ বাড়ায় গাজীপুরের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ও চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে যানজট তীব্রতর হয়েছে। এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।

গতকাল সোমবার দুপুর থেকেই শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে যানবাহনের চাপ বাড়তে শুরু করে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ফলে গাজীপুরের কালিয়াকৈর থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং জিরানী বাজার এলাকা অতিক্রম করে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

যাত্রীরা অভিযোগ করেন, মহাসড়কে যানবাহন থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করানো এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতার কারণে যানজট বেড়েছে। এ ছাড়া ঝড়-বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা যানজটকে আরও তীব্র করেছে।

জানা গেছে, গাজীপুরে প্রায় পাঁচ হাজার শিল্পকারখানার মধ্যে দুই হাজারের বেশি কারখানা গতকাল ছুটি ঘোষণা করে। অন্য কারখানাগুলো আজ দুপুরের মধ্যে ছুটি দেয়। ফলে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক একসঙ্গে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ায় সড়কে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

নাওজোর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সওগাতুল আলম বলেন, ঘরমুখী মানুষের চাপ ও যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। তবে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

